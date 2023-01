Argentinec Luciano Benavides je v etapi za 56 sekund prehitel sotekmovalca iz Husqvarnine ekipe, Američana Skylerja Hoewsa, tretji pa je bil Avstralec Toby Price (REd Bull KTM) z 2:28 minute zaostanka. V skupni razvrstitvi je Howes povečal prednost, pred Priceom ima zdaj 3:31 minute, pred Benavidesom pa 7:01 minute prednosti.

Toni Mulec je v skupnem seštevku 29. s 4:13:16 ure zaostanka, Simon Marčič pa 60. z 9:48:13.

Sobotna etapa je zaradi slabega vremena za motoriste odpovedana. Motoriste tako čaka le 400- kilometrov dolga povezovalna vožnja do Al-Duwadimija, kjer se bodo lahko naspali in oddahnili od dirkanja.

"Tako je zabolelo, da sem bil prepričan, da mi je zlomilo gleženj"

Toni Mulec Foto: Rally Zone Mulec je dan preživel v bolečinah, z amortizacijo še vedno ni zadovoljen, pri padcu pa je okusil tudi trdoto puščavskih tal. Dan je končal podobno kot zadnje tri, premočen in podhlajen. "Še vedno nisem popolnoma zadovoljen z amortizacijo, premehka je in preveč energije porabljam z vožnjo. Blizu kilometra 120, 130 sem tudi padel. Sicer sem videl šop kamelje trave, a mi motor ni odreagiral, kot bi si želel in tako sem bočno parkiral na tleh. K sreči si nisem nič naredil, se hitro postavil na noge, pobral del, izgubil vsega 30 sekund in nadaljeval z dirko," je svojo etapo opisoval Mulec.

"Po padcu sem imel še nekaj momentov, še eno bližnje srečanje z luknjo - sipina je bila na drugi strani zavihana nazaj, kar je bil hud udarec za moje gležnje. Tako je zabolelo, da sem bil nekaj trenutkov prepričan, da mi je zlomilo gleženj in da je vsega konec. K sreči me je samo pošteno razmetalo. Veliko je bilo teh malih sipin, katerih problem je, da so zelo mehke na vhodu, tu pa mene amortizacija pusti na cedilu. Fino je pokalo, ko sem s čelado večkrat poljubil navigacijski stolp."

Gospod Dakar predčasno končal dirko

Med avtomobilisti je v petkovi etapi zmagal Katarec Naser Al-Atijah. Branilec lanske skupne zmage je etapo prevozil 3:29 minute hitreje od devetkratnega svetovnega prvaka v reliju, Francoza Sebastiena Loeba, in 8:52 minute od Južnoafričana Henka Lategana. Slednji se je v skupni razvrstitvi povzpel na drugo mesto, kjer je 1:06 ure za Al-Atijahom.

Stephane Peterhansel Foto: Reuters Gospod Dakar, kot kličejo francoskega dirkača Stephana Peterhansla, letošnje preizkušnje avtomobilistov ne bo končal. V šesti etapi je namreč na 212. kilometru doživel nesrečo, po kateri je moral odstopiti. Šestkratni zmagovalec relija med motoristi in osemkratni zmagovalec med avtomobilisti, ki je bil pred etapo na drugem mestu, se ni poškodoval, je pa moral zaradi bolečin v hrbtu zdravniško pomoč poiskati njegov sovoznik Edouard Boulanger.

Na istem mestu kot Peterhansel je imel nesrečo tudi njegov moštveni kolega pri Audiju Carlos Sainz, sicer trikratni zmagovalec. Španec se tako kot tudi njegov sovoznik ni poškodoval, a tudi njega ni bilo med dirkači v cilju etape.

To so morali zaradi močnega dežja vmes prekiniti, kamp Al-Duwadimi, kjer je bil prvotno načrtovan cilj, je bil nedostopen, zato so hitrostno preizkušnjo skrajšali za 100 kilometrov in se je končala v Rijadu.