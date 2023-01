Na reliju Dakar končali 5. etapo, Mulec še mesto višje

Francoz je do svoje prve zmage na reliju Dakar prišel dan po svojem 32. rojstnem dnevu. Vodilni so se na začetku hitrostne preizkušnje izgubili, voznik Honde pa je to izkoristil in na koncu v cilju za 13 sekund prehitel moštvenega kolega, Čilenca Joseja Ignacia Corneja. Na tretjem mestu je etapo sklenil Avstralec Toby Price (+3,56).

V skupnem seštevku motociklistov je vodstvo prevzel Američan Skyler Howes, danes peti, ki ima dve minuti in sedem sekund prednosti pred Priceom in več kot pet minut pred Argentincem Kevinom Benavidesom.

Avstralec Daniel Sanders, ki je vodil pred današnjo etapo, je storil preveč navigacijskih napak in končal na 21. mestu, skupno pa zdrsnil na osmo mesto.

Toni Mulec Foto: Rally Zone

Slovenec je za zmagovalcem zaostal 26 minut in 35 sekund

Toni Mulec je bil spet hitrejši izmed Slovencev in je peto etapo končal na 20. mestu. Za Van Beverenom je zaostal za 26 minut in 35 sekund. Skupno je napredoval med prvo trideseterico in je zdaj na 29. mestu (+3:48,52).

Simon Marčič je danes v cilj pripeljal kot 99. (+3:19,16). S tem je izgubil kar nekaj mest v skupni razvrstitvi, kjer je zdrsnil na 68. mesto (+8:47,55).

Katarec Naser Al-Atijah prišel še do druge etapne zmag

Pri avtomobilistih je branilec naslova prvaka, Katarec Naser Al-Atijah prišel še do druge etapne zmage, s katero se je še bolj utrdil na vrhu skupne razvrstitve. Španec Carlos Sainz je za Katarcem na drugem mestu zaostal za slabi dve minuti, Francoz Stephane Peterhansel pa na tretjem tri minute in 44 sekund.

V skupnem seštevku ima Al-Atijah več kot 22 minut naskoka pred Peterhanselom in 27 minut pred Savdijcem Jazidom Al Radžhijem.

V petek bo na vrsti šesta etapa, od Haila do Al Duvadimija, dolga 876 km.