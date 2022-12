Prvi večji svetovni športni dogodek v začetku leta je reli Dakar. Simon Marčič ne bo več edini Slovenec na najtežji vzdržljivostni dirki. Z motorjem se v Savdsko Arabijo podaja tudi Toni Mulec, ki je več mesecev zbiral denar za udeležbo. To bo že 45. Dakar, potekal bo od 31. decembra do 15. januarja.

"To je že dolgoletna želja. Odkar sem gledal Mirana Stanovnika po televiziji. Želel sem tudi odpeljati vse discipline off-roada, se pravi motokros, cross-country, enduro, tako da je na koncu ostal samo še reli. Mogoče je reli na zadnjem mestu, ker je tako nevaren. Pa tudi starejši, kot sem, rajši imam vzdržljivostne tekme," je na predstavitvi svoje odprave na reli Dakar 2023 povedal Toni Mulec.

Dirkanja po razpotjih se je učil v španski dirkaški šoli, ki jo vodita nekdanji španski dirkač Jordi Viladoms in Slovenka Tina Torelli. Na reliju je prvič dirkal poleti, najprej v Maroku, nato še v Andaluziji, kjer je tudi dobil eno etapo. Z dobrimi nastopi si je zagotovil mesto na Dakarju in tudi ekipo. Nato se je začelo zbiranje denarja za nastop na največji vzdržljivostni dirki na svetu, ki zadnja leta poteka v Savdski Arabiji. Ni bilo lahko, a je našel nujne sponzorje, zbiral je tudi donacije, kjer so lahko prispevali in pomagali vsi navdušenci nad Dakarjem in ljubitelji motokrosa.

"Naj bi bilo veliko sipin, kar vsako leto obljubljajo"

"Maroko je bila ena izmed težjih tekem, predvsem ker sem vedel, da moram odpeljati to tekmo do konca, da grem lahko na Dakar in seveda, ker nisem imel izkušenj v puščavi. Na andaluzijski dirki sem se izkazal. Naredil sem sicer nekaj neumnih napak, dobil preveč kazni in si s tem pokvaril rezultat," je dejal Mulec. Na reliju bo dirkal za nizozemsko ekipo HT Rally Raid na motorju znamke Husqvarna. Priznava, da mu bo največja neznanka na reliju navigacija, saj pravega treninga razen dirke po Maroku za to ni imel. Ne bo le sledil drugim tekmovalcem, ampak se bo skušal znajti sam.

Organizatorji dirke so v začetku decembra sporočili, da bo trasa potekala prek večjega števila sipin in bo najtežja, odkar dirka od leta 2020 poteka v Savdski Arabiji. "Naj bi bilo veliko sipin, kar vsako leto obljubljajo. Če bo res tako, kot so povedali, bom vesel. Več kot bo mivke, boljše bo," je dejal Mulec. Nasvete za svoj prvi Dakar si je poiskal tudi pri puščavskemu lisjaku Miranu Stanovniku, ki je na dakarskem reliju nastopil 18-krat. "Nadejam se dobrih voženj in uvrstitve, predvsem dobrega tekmovalnega dneva. Se pravi, da ne naredim napak z navigacijo, da ne padem ..." je svoje želje za svoj debitantski reli Dakar opisal Mulec, ki se bo na pot v Savdsko Arabijo odpravil v torek.

Marčič na Dakar odhaja devetič

Simon Marčič Foto: Denis Janežič V zadnjih letih je bil edini Slovenec na Dakarju Simon Marčič. Mariborčan nastopa v kategoriji brez ekipe. Na dirki je torej za vse sam. Zadnjo je končal na petem mestu v svojem razredu oziroma skupno na 36. Zanj bo to že deveti Dakar. Odpeljati mora torej še tega in še enega, da pridobi status legende Dakarja. Letos bo na njegovem motorju številka 50. Pred nekaj tedni je uspešno treniral na sipinah v Dubaju.