Marčič se je izgubil, a vseeno uspešno petič končal Dakar #video

Simon Marčič na cilju svojega osmega Dakarja. Uspelo mu je petič. Foto: Denis Janežič Simon Marčič (Husqvarna) ni izboljšal svojega najboljšega dosežka na Dakarju, potem ko je bil lani skupno na 36. mestu in na petem v kategoriji original. Letos sicer ni doživel nobenega hujšega padca, je imel pa težave tako s potno knjigo kot s konkurenčnostjo svojega motorja. Po treh Dakarjih ta namreč ni bil več dovolj močan za preboj na tako želene stopničke. V skupni razvrstitvi je 54., med vozniki brez ekipe pa osmi. Za zmagovalcem v razredu original Arunasom Gelezninkasom je zaostal sedem ur in pol.

"Vesel, da sem prišel do cilja nepoškodovan. Danes sem zgrešil eno kontrolno točko. Nisem bil pozoren. Potem sem jo iskal in se še peljal prehitro čez cono omejitve hitrosti ter si prislužil dodatno kazen," je strnil prve misli od prihodu v cilj v Džedi. Na zadnji etapi je bil zgolj 25, skupno pa je vendarle ostal osmi. "To je bil moj letošnji maksimum."

Zmagal Sunderland, prvič na motorju GasGas

Sam Sunderland Foto: Reuters Britanec Sam Sunderland (GasGas) je sicer zmagovalec 44. Dakarja med motoristi. Dvaintridesetletnik iz Poola je drugič v karieri postal najboljši na najtežjem vzdržljivostnem reliju na svetu, moštvu GasGas pa je privozil prvo zmago v zgodovini. Na zelo nepredvidljivem reliju so se motoristi neprestano menjavali v vodstvu. Sunderland je v nedeljo v etapi izgubil celo 26 minut in padel na četrto mesto, v zadnjem tednu pa nadoknadil zaostanek. Na cilju v Džedi je imel prednost treh minut in 27 sekund pred Čilencem Pablom Quintanillo (Honda). Tretji, Avstrijec Matthias Walkner (KTM), je zaostal šest minut in 47 sekund.

V zadnji etapi je sicer zmago slavil Quintanilla pred Avstralcem Tobyjem Priceom (KTM) in še enim Čilencem Josejem Ignaciem Cornejom Florimom (Honda).

Al-Atijah četrtič številka 1, rekord Peterhansla

Stephane Peterhansel Foto: Guliver Image V konkurenci avtomobilistov zadnja etepa ni prinesla spremembe na prvem mestu. Naser Al-Atijah (Toyota) je v primerjavi s Seastienom Loebom (Bahrain Raid Xtreme) izgubil pet minut in pol, a imel več kot 30 minut prednosti. Katanec je tako četrtič osvojil reli Dakar. Francoz pa izenačil svoj najboljši dosežek, drugo mesto. Loeb že čez nekaj dni čaka najbolj prestižni reli svetovnega prvenstva - reli Monte Carlo.

Zadnjo etapo je dobil gospod Dakar, Francoz Stephane Peterhansel (Audi). Za 14-kratnega zmagovalca Dakarja je to 50. etapna zmaga v konkurenci voznikov avtomobilov, s čimer je izenačil rekord Arija Vatanena. Pred leti, ko je dirkal še z motorjem, pa je na dveh kolesih dobil še 33 etap.