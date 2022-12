S prologom se to soboto začenja 45. reli Dakar. Z dvema slovenskima motoristoma na štartu: debitantom Tonijem Mulcem z nizozemsko ekipo HT Rally Raid in Simonom Marčičem, ki bo tudi na svojem devetem Dakarju nastopal v kategoriji brez ekipe (originals). Oba dirkata s Husqvarninim reli motorjem.

Tradicionalna novoletna dirka reli Dakar, ki je že desetletja preizkus za tehniko in človeka, bo med 31. decembrom in 15. januarjem četrtič v Savdski Arabiji. Po brezpotjih, kamnitih terenih in čez sipine bodo dirkali na dveh in štirih kolesih. Med njimi bosta na motorju tudi dva Slovenca. Toni Mulec na Dakarju nastopa prvič, z dobrim nastopom na nedavni dirki v Maroko si je priboril mesto na Dakarju, pa tudi izkušeno nizozemsko ekipo HT Rally Raid. Zanj bo na Dakarju največji izziv navigacija, s katero nima veliko izkušenj. Te ima Simon Marčič, ki je na Dakarju že devetič. A Mariborčan dirka v posebni kategoriji – originals, torej brez ekipe, ko je sam zadolžen tudi za pripravo motorja.

Marčič: Cilj me ne žene več, želim dober rezultat

Simon Marčič Foto: Denis Janežič Marčič je Dakar končal petkrat, trikrat pa je zaradi poškodb in padcev odstopil. Najboljši je bil leta 2021, ko je bil peti v razredu originals in 36. skupno. Tudi letos ga na dirki spremlja fotograf in snemalec Denis Janežič, ki nam bo v sliki in videu pričaral Marčičev nastop na Dakarju in zakulisje dirke v Savdski Arabiji.

Marčič je zadnjih nekaj mesecev preživel v Dubaju in nabiral kilometre v tamkajšnji puščavi. "Želim dober rezultat. Dakar sem končal že petkrat, tako da me sam cilj ne žene več. Seveda je prvi načrt, da bi prišel zdrav skozi cilj, a poskušal bom napadati in doseči svoj najboljši rezultat," pred štartom dirke iz Savdske Arabije sporoča Marčič, ki ima na tokratnem Dakarju na svojem motorju številko 50. "Trasa bo zahtevna zaradi dolgih etap in veliko sipin." Najbolj se veseli zadnjega dela dirke. "Velike, dolge sipine in neskončno morje puščave. To me najbolj navdušuje."

Zadnje priprave Simona Marčiča v Savdski Arabiji (foto: Denis Janežič):

15 etap in več kot 8.500 kilometrov

Stephane Peterhansel Foto: Reuters Reli Dakar se bo začel ob Rdečem morju s prologom 31. decembra, končal pa 15. januarja. Na sporedu bo 15 tekmovalnih dni, ki bodo dirkače peljali po skupno 8.549 km raznolikih peščenih tras. Skupaj je prijavljenih 455 posadk oziroma 865 dirkačev in sovoznikov. Edini prosti dan bo devetega januarja v Rijadu, nato pa se bo karavana podala na vzhod države, kjer bo med številnimi sipinami na sporedu tudi najdaljša hitrostna preizkušnja, maraton z imenom Empty Quarter oziroma prazno območje; gre za največjo peščeno puščavo v državi.

Česa se na Dakarju najbolj veseli Simon Marčič (video: Denis Janežič):

Favoriti Dakarja 2023 so ...

Kot je pojasnil direktor dirke David Castera, bo Dakar 2023 najbolj zahteven doslej. "Zahtevali so daljše in težje odseke, Dakar z več kilometri, z več sipinami. Natanko takšen Dakar 2023 bo." Med motoristi bo naslov branil Britanec Sam Sunderland (GasGas), med avtomobilisti pa Katarec Naser Al-Atijah (Toyota). Med motoristi bodo v boju za vrh Avstrijec Matthias Walkner (KTM), branilec naslova Sunderland, Avstralec Toby Price (KTM), Čilenec Pablo Quintanilla (Honda) in Argentinec Kevin Benavides (KTM). Med avtomobilisti pa ob Al-Atijahu Francoz Sebastien Loeb (Hunter). Močna bo tudi zasedba Audija: Francoz Stephane Peterhansel s skupno 14 zmagami v obeh konkurencah, Španec Carlos Sainz in Šved Mattias Ekström.