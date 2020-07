Bottas tudi prihodnjo sezono v Mercedesu, Hamilton še čaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To bi pomenilo, da bi Finec, ki je k Mercedesu prišel po slovesu Nica Rosberga, še peto sezono dirkal za nemški koncern. Po dveh dirkah letošnje sezone v Avstriji Bottas vodi v skupnem seštevku s 43 točkami. Ima pa šest točk naskoka pred prvim zmagovalcem dirke za VN Štajerske Lewisom Hamiltonom.

Po poročanju spletnih portalov Motorsport in Autosport bodo pogodbo s Fincem uradno podpisali v kratkem, zaradi skrajšane sezone pa pri Mercedesu ne želijo tvegati z iskanjem novih dirkačev, saj imajo precej težav s podpisom nove pogodbe s Hamiltonom. Pogovori med moštvom in šestkratnim svetovnim prvakom se že pošteno vlečejo, 35-letni Britanec pa še vedno ni podpisal nove pogodbe. Zdajšnja, po kateri po navedbah medijev zasluži med 40 in 50 milijonov evrov, pa se izteče po koncu letošnje sezone.

35-letni Hamilton še vedno ni podpisal nove pogodbe. Foto: Reuters

Glede na spremenjeno časovnico novega svežnja pravil, uvedbo teh so zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili na sezono 2022, in prevlado Mercedesovega dirkalnika, bi bilo veliko presenečenje, če do dogovora ne bi prišlo v naslednjih tednih oziroma mesecih.

Od velikih treh moštev ima mesto za sezono 2021 izpraznjeno le Red Bull, pri katerem bo zagotovo dirkal Max Verstappen, medtem ko se Alexandru Albonu pogodba po letošnji sezoni izteče.

