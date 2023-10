102 tisoč navijačev, Jett Tima premagal za nekaj centimetrov

Na pokalu narodov (MXON) najboljši motokrosisti sveta dirkajo za svoje države in ne za svoje ekipe kot običajno. Prek sobotnih kvalifikacij, kjer je bila Slovenija osma, se je v nedeljski finale A uvrstilo 20 reprezentanc. Za končni rezultat šteje točkovni seštevek petih najboljših uvrstitev (od šestih). Vsak voznik odpelje dve vožnji, skupaj pa so na programu tri, v katerih združijo po dva od treh razredov. Zmaga reprezentanca, ki zbere najmanj točk: prvi namreč dobi eno točko, zadnji, 40., pa 40 točk.

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V prvi vožnji so se na štartno rampo postavili vozniki razredov MXGP (450 kubični motorji) in MX2 (250 kubični motorji). Jan Pancar (KTM/Slovenija) je rampo izbiral kot osmi, Tim Gajser (Honda/Slovenija) kot 28. In Gajser zato na štartu ni bil najboljši, po uvodnih zavojih šele 19. A se je dobro prebijal mimo tekmecev, prišel je vse do šestega mesta. V zadnjih krogih pa ga je ujel Jett Lawrence (Honda/Avstralija), letos številka ena v ameriškem prvenstvu 450. Borba je bila neizprosna do ciljne črte. Tim je Jetta v zadnjem zavoju prehitel, a je imel Avstralec boljši izhod iz zavoja in je Slovenca v fotofinišu premagal za nekaj centimetrov. Pancar je vožnjo končal na 25. mestu, kar pomeni, da je imela Slovenija po prvi vožnji 32 točk, kar je zadostovalo za deseto mesto.

Ken Roczen Foto: Guliverimage Spredaj sta bila razred zase letos najboljša voznika v letošnjem svetovnem prvenstvu MXGP: Romain Febvre (Kawasaki/Francija) je po ogorčeni bitki z veliko prehitevanji premagal Jorgeja Prada (GasGas/Španija). Kar 26 sekund je na tretjem mestu zaostal Ken Roczen (Suzuki/Nemčija), četrti je bil Jeremy Seewer (Yamaha/Švica), peti pa Aaron Plessinger (KTM/ZDA). Najboljši od voznikov s šibkejšimi motorji je bil Tom Vialle (KTM/Francija) na osmem mestu in tako so bili favorizirani Francozi po prvi vožnji že vodilni v točkovnem seštevku (devet točk).

Želja Slovenije je najboljša uvrstitev v zgodovini, ki je 25 let staro deveto mesto. In to je realno. Po prvi vožnji imajo osem točk prednosti pred 11. Veliko Britanijo, pred Slovenijo pa je za zdaj še Nizozemska, ki pa je ostala brez Glenna Coldenhoffa (Yamaha), ki je v soboto utrpel pretres možganov in nastopa le z dvema voznikoma, kar pomeni, da Nizozemsko čaka en maksimalni točkovni pribitek 40 točk.

"Proga je zahtevna, nisem se najbolj sprostil. Na koncu 25. mesto, kar niti ni tako slabo," je po prvi vožnji za Šport TV povedal Pancar. Ob 14.40 sledi druga vožnja (MX2 + MXOpen), tretja pa ob 16.08 (MXOpen + MXGP).

Pokal narodov v motokrosu (MXON), po prvi vožnji:



1. Francija 9 točk

2. Avstralija 16

3. Nemčija 17

4. ZDA 21

5. Španija 26

6. Nizozemska 26

7. Belgija 28

8. Italija 30

9. Švica 31

10. Slovenija 38