Znani kenijski atlet ob obisku doping kontrole zbežal čez okno

Nad kenijsko atletiko, ki že desetletja slovi po sijajnih dosežkih tekačev v tekih na srednje in dolge proge, se v zadnjih časih vse bolj zgrinjajo temni oblaki, ko beseda nanese na dopinške prekrškarje. Svetovna protidopinška organizacija WADA je tako septembra 2018 razkrila, da je bilo od leta 2014 do avgusta 2018 na doping kontrolah pozitivnih kar 138 kenijskih atletov in atletinj.

Nazadnje je veliko prahu dvignil suspenz kenijskega maratonca Wilsona Kipsanga, nekdanjega svetovnega rekorderja in dobitnika bronaste medalje z olimpijskih iger v Londonu 2012, ki so ga pri komisiji za integriteto športnikov suspendirali, ker naj bi se izmikal dopinških kontrolam oziroma preiskovalcem ni sporočal svoje lokacije.

Zdaj iz Kenije prihaja nova vest, ki tamkajšnje atlete predstavlja v slabi luči, razkril pa jo je kar eden izmed vodilnih ljudi v tamkajšnji atletiki.

"Ko so ljudje z dopinške kontrole prišli k nam in se predstavili, zakaj so tukaj, se je eden izmed atletov opravičil, da mora v stranišče opraviti nujno potrebo, potem pa je skočil čez okno in zbežal," je o dogajanju v pripravljalni bazi kenijskih tekačev v Kapsabetu povedal Barnaba Korir, član upravnega odbora kenijske atletske zveze in dodal, da gre za precej znanega atleta.

Je čez okno pobegnil nekdanji mladinski svetovni prvak Alfred Kipketer? Foto: Reuters

Kdo je atlet, ki je zbežal od prihodu lovcev na prekrškarje, ni znano, a naj bi šlo po nekaterih informacijah za Alfreda Kipketerja, nekdanjega svetovnega mladinskega prvaka v teku na 800 metrov, čigar osebni rekord je odličnih 1:42,87.

Ta 23-letni Kenijec je do zdaj na velikih tekmovanjih nastopil dvakrat in bil obakrat sedmi v teku na 800 metrov. Leta 2015 na svetovnem prvenstvu v Pekingu in leto pozneje na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru.