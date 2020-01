Nekdanji svetovni rekorder suspendiran

Komisija za integriteto športnikov (AIU) je suspendirala kenijskega maratonca Wilsona Kipsanga, nekdanjega svetovnega rekorderja in dobitnika bronaste kolajne z olimpijskih iger v Londonu leta 2012. Kenijca so kaznovali, ker se naj bi izmikal dopinškim kontrolam oziroma ker preiskovalcem ni sporočal svoje lokacije.

Sedemintridesetletni atlet, ki je med letoma 2012 in 2017 zmagal na maratonih v New Yorku, Londonu, Berlinu in Tokiu, je že imel podobne prekrške, a se je do zdaj vedno izmazal brez kazni.

Svetovni rekord je postavil leta 2013 v Berlinu, ko je maraton pretekel v času 2:03:23. Že leto pozneje mu ga je odvzel rojak Dennis Kimetto, leta 2018 pa ga je izboljšal še en rojak Eliud Kipchoge.

