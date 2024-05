Vsi najmočnejši mitingi atletske lige Telekom Slovenije bodo šteli za svetovno lestvico

V šesti sezoni mednarodne atletske lige Telekom Slovenije (MAL) bo vseh pet mitingov serije challenger in bodo tako šteli za svetovno lestvico. Lani je bilo to prvič, a zgolj z enim tekmovanjem v Slovenski Bistrici. Prvi miting MAL bo 11. maja v Kranju, liga pa se bo zaključila konec julija z atletskim pokalom Slovenije v Celju.

"Ta sezona je nenavadna zaradi evropskega prvenstva junija v Rimu in olimpijskih iger avgusta v Parizu. Ker bodo vsi naši najmočnejši mitingi šteli za svetovno lestvico, smo jih v koledar domačih tekem umestili tako, da bodo lahko naši atleti lovili nastope na največjih tekmovanjih. Obenem je za naše tekme sedaj veliko zanimanje iz tujine, tega na noben način ni mogoče primerjati s preteklostjo," je na predstavitvi MAL dejal predsednik Atletske zveze Slovenije Primož Feguš.

"Še vedno ne vemo, kdaj bo obnovljen stadion v Šiški"

V šesti sezoni mednarodne atletske lige Telekom Slovenije (MAL) bo vseh pet mitingov serije challenger in bodo tako šteli za svetovno lestvico. Foto: Peter Kastelic/AZS Ljubljana zaradi napovedne obnove stadiona v Šiški tudi letos ne bo gostila nobenega tekmovanja, 18. memorialno tekmo Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana bodo ponovno pripravili v Kranju. Uvodna tekma slovenske lige se bo v soboto, 11. maja, začela ob 14. uri.

"Še vedno ne vemo, kdaj bo obnovljen stadion v Šiški, tudi v Kranju pa kar se organizacije tiče ne teče vse gladko. Tek na 100 m bo memorialna disciplina, kjer bo za prve tri na voljo 500, 300 in 200 evrov. Ta čas se ukvarjamo s prijavami, bo prišlo prek 70 tujcev iz vsaj 18 držav, tudi iz Indije, med njimi tudi finalisti OI," je povedal Matija Šestak, direktor mitinga v Kranju.

Izrazil je razočaranje, ker se številni domači atleti še niso prijavili. "Mogoče se bodo kot običajno v zadnjem možnem trenutku. Ampak letos je stanje drugačno. Zaradi njih smo že zavrnili kar nekaj prijav iz tujine, saj je liga namenjena prvenstveno slovenskim atletinjam in atletom," je dodal Šestak.

Koledar mednarodne atletske lige 2024: 11. maj: Kranj (mednarodni miting Ljubljana, 19. memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana) 18. maj: Slovenska Bistrica (22. Stepišnikov memorial v metu kladiva in 4. memorial Marjana Štimca v suvanju krogle) 21. maj: Ptuj (4. memorial Roberta Preloga) 15. junij: Novo mesto (35. mednarodni atletski miting) 19. junij: Maribor (10. memorial Iztoka Ciglariča v teku na 1500 m) 29. in 30. junij: Celje (državno prvenstvo) 20. in 21. julij: Maribor atletski pokal Slovenije)

Na Ptuju proračun še enkrat višji kot lani

Boštjan Fridrih je dejal, da je za miting v Slovenski Bistrici veliko zanimanja iz tujine. Foto: Peter Kastelic/AZS Tudi Boštjan Fridrih, ki vodi miting v Slovenski Bistrici, ta bo 18. maja, je dejal, da je veliko zanimanja iz tujine. Najvišje nagrade bodo v suvanju krogle, memorialni disciplini Marjana Štimca. Zmagovalec bo dobil 1000 evrov.

Na Ptuju bodo 21. maja tretjič pripravili miting MAL, proračun pa bo še enkrat višji kot lani. Člana njihovega kluba, Kristjana Čeha, pa zaradi strnjenega koledarja mednarodnih tekem tokrat ne bo, obljubil pa je prihod naslednje leto.

Čeh je slovenski rekord v metu dirka odvzel Igorju Primcu, ki že nekaj časa vodi miting v Novem mestu. Petintridesetič ga bodo pripravili veliko prej kot običajno, že 15. junija. Tudi Primc je zaprosil slovenske atlete, da se prijavijo vsaj deset dni pred tekmovanjem, da bodo potem lažje potrdili tuje. Stadion Portovald je dobil novo tribuno, prav tako pa bodo še dvignili raven tekmovanja, ki bo v večernih urah.

V Mariboru povsem nov stadion

Mariborski miting bo 19. junija potekal na povsem novem stadionu, ki je lani gostil Olimpijski festival evropske mladine. Na miting se oba atletska kluba iz štajerske prestolnice skupaj pripravljata od novembra, prvi tuji atleti pa so se javili že januarja.

Vsak miting bo imel najmanj 10.000 evrov nagradnega sklada, je povedal direktor AZS Nejc Jeraša. Najboljši štirje bodo v moški in ženski konkurenci na koncu prejeli dodatne nagrade AZS po 2000, 1500, 1000 in 500 evrov, tu bodo upoštevali le slovenske tekmovalce, na posameznih mitingih pa bodo nagrade na voljo vsem sodelujočim.

Denarnih nagrad ne bo le v državnem prvenstvu, ki bo 29. in 30. junija v Celju, in atletskem pokalu. Obe tekmi štejeta tudi za seštevek lige.

Naslova branita Agata Zupin in Rok Ferlan. Foto: Peter Kastelic/AZS

Naslova branita Rok Ferlan in Agata Zupin

Rok Ferlan (Triglav Kranj) in Agata Zupin (Velenje) sta zmagala lani v peti sezoni mednarodne atletske lige Telekom Slovenije (MAL), ki je imela šest prizorišč. Ferlan, tekač na 400 m, je zbral 27 točk, tri več pa Zupinova, prejela pa sta po 2000 evrov denarne nagrade.

Naslov sta odvzela svetovnemu podprvaku v metu diska Kristjanu Čehu (Ptuj) in Neji Filipič (Mass), tekmovalki v troskoku in skoku v daljino. Čeh je v 2023 nastopil zgolj na dveh tekmah MAL in končal na sedmem mestu z 21 točkami. Filipičeva je bila druga z 29 točkami, le točko je zaostala za zmagovalko in slovensko rekorderko na 400 m ovire.

Končni vrstni red v točkovanju za skupno nagrado MAL 2023: Moški:

1. Rok Ferlan (Triglav) 27 točk

2. Matic Ian Guček (Kladivar) 25

3. Blaž Zupančič (Mass) 25

4. Andrej Skočir (Mass) 24

5. Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) 22

6. Lovro Mesec Košir (Mass) 22

7. Kristjan Čeh (Ptuj) 21

8. Anže Durjava (Mass) 21

... Ženske:

1. Agata Zupin (Velenje) 30

2. Neja Filipič (Mass) 29

3. Eva Pepelnak (Kladivar) 28

4. Nika Glojnarič (Brežice) 24

5. Urša Matotek (Dolenjske Toplice) 20

6. Vika Rutar (Mass) 19

7. Tina Šutej (Kladivar) 18

8. Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) 15

...

Preberite še: