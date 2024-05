Cena prenove stadiona v Šiški s 14 narasla na 94 milijonov evrov

Na mestni občini še niso objavili javnega naročila za izbor izvajalca prenove stadiona v Šiški Žak. To naj bi storili predvidoma v drugi polovici leta, in če ne bo zapletov, bi izbrani izvajalec prenovo lahko začel konec letošnjega leta, bolj verjetno pa v začetku prihodnjega, še pišejo pri časniku.

Kaj je najbolj vplivalo na podražitev, ne razkrivajo

V občinski službi za razvojne projekte in investicije so rast ocene stroškov pojasnili s tem, da se je projekt med pripravo razvijal tako vsebinsko kot posledično tudi finančno. Sprva naj bi načrtovali le delno prenovo in nadgradnjo športnega parka v Šiški, na koncu so se odločili za celovito prenovo in ureditev novega sodobnega atletskega centra. Natančnih pojasnil, kakšne spremembe pri razvoju projekta so najbolj prispevale k povišanju ocenjene vrednosti, na občini niso dali.

Atletski center Ljubljana naj bi imel po dokončanju 4777 pokritih sedežev, atletska dvorana z 200-metrsko krožno stezo 1648, pomožni atletski stadion pa 315 sedežev. Pod tem je predvidena kletna etaža s parkirnimi prostori. Poleg tega načrtujejo gradnjo dvorane za mete, ureditev zelenih površin in namestitev solarnih panelov. Center bo še naprej namenjen tudi nogometu.

Na podražitve pri projektu Atletski center Ljubljana je od leta 2020 naprej opozarjal tudi ljubljanski nadzorni odbor. Ta je v poročilu za leto 2022 spomnil, da je bila investicija sprva ocenjena na 14,3 milijona evrov, do oktobra 2022 pa je ocena zrasla že na 56,2 milijona evrov. Zdaj je cena še 38 milijonov višja.

Nadzorni odbor je v svojem poročilu za leto 2022 povzel pojasnila občine, da samo obnova in rekonstrukcija obstoječih objektov nista izvedljivi, saj je prvotno stanje objekta preslabo, zvišale pa so se tudi cene storitev, materialov in opreme, potrebna je prestavitev komunalne infrastrukture ter uskladitev tehničnih in programskih elementov objekta, da zagotovijo visok standard izvedbe atletskih in nogometnih tekmovanj na najvišji ravni.