Čurin Prapotnik je 23. maja lani na Ptuju na svoj dvajseti rojstni dan na 100 m tekel 10,29 sekunde in je odtlej četrti najhitrejši Slovenec vseh časov, na tem mestu je tudi ostal, saj je bil veter za 1,5 m/s premočan, sicer bi bil drugi.

"Škoda, smola z vetrom, kot že nekajkrat. Po prihodu v cilj pa sem bil kar malo presenečen, ko sem videl čas. Nisem ga pričakoval še, tudi med tekom sem menil, da ne bom tako hiter. To je bila moja prva tekma v sezoni, moram pa kar še nekaj stvari popraviti. Moj glavni cilj bo nastop na evropskem prvenstvu v Rimu, upam pa tudi, da bom dobil priložnost udeležbe na olimpijskih igrah v Parizu," je povedal Čurin Prapotnik.

Zelo hitra je bila tudi Nika Glojnarič na 100 metrov ovire. Foto: www.alesfevzer.com

Zelo hitra je bila tudi Nika Glojnarič (Brežice) na 100 m ovire, ob premočnem vetru (+3,2 m/s) je tekla pod 13 sekundami z 12,97. Ima sicer v pogojih za priznanje dosežkov drugi najboljši slovenski čas (12,92) za rekordom srebrne olimpijke iz Atlante 1996 Brigite Bukovec (12,59).

Jerneja Smonkar (Velenje) se je na 600 m, ki je redko na programu tekmovanj, s 1:26,44 in zmago na 18 stotink približala lanskemu slovenskemu rekordu (1:26,26) Anite Horvat. "V prvem delu sem tekla za hrvaško tekmico in se čutila dovolj močno, da sem šla naprej in zmagala v zadnjih 100 m. Tehnično sem dobro opravila tek, le med 300 in 400 m je padel ritem. A sem zaradi močnega vetra raje še malo počakala s pospeševanjem," je zadovoljna svoj nastop opisala Smonkar.

Filip Jakob Demšar Foto: www.alesfevzer.com

Filip Jakob Demšar (Mass) je v štajerski prestolnici danes edini na 110 m ovire tekel pod 14 sekundami (13,84). Na 100 m je bil nato šesti kljub solidnemu času 10,67. Poleg Čurina Praportnika sta pod 10,50 tekla še člana Massa Jernej Gumilar (10,36) in Andrej Skočir (10,40).

Skočir se je z 21,06 sekunde na pol stadionskega kroga najbolj približal meji 21 sekund, veter pa je pihal v dovoljenih mejah (+0,6 m/s). Na še enkrat daljši razdalji je bila za Srbkinjo Majo Ćirić (52,87) druga Maja Pogorevc (Slovenj Gradec, 53,90). Eva Vivod (Poljane) je v metu kopja slavila z 51,59 m.

Luka Janežič (Kladivar) je v svojem prvem nastopu letos na 300 m zmagal. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Luka Janežič (Kladivar) je v svojem prvem nastopu letos na 300 m zmagal s 33,29 sekunde in za sekundo in pol zaostal za svojim državnim rekordom (31,89) iz leta 2017. Trikrat najboljši slovenski atlet sezone med letoma 2017 in 2019 in polfinalist dveh OI je lani po 15 mesečni odsotnosti zaradi poškodbe opravil le nekaj tekem.

"Želel sem tek pod 33 sekundami, a sem tudi z doseženim kar zadovoljen. Predvsem me veseli, da sem se v zadnjih 100 m počutil kot v starih časih. Veliko bolje je stekel ta začetek, kot sem ga imel na kateri koli tekmi lani. Led sem prebil in sedaj me čaka naslednji teden tekma v Kranju," je bil zadovoljen Janežič.

Za Niko Glojnarič je bila na visokih ovirah druga Milica Emini (Mass) s 13,14. V finalu na tej razdalji brez ovir so tudi namerili premočan veter (+3,2 m/s), kjer je bila Glojnarič druga z 11,65, pred njo je bila v cilju Slovakinja Monika Weigertova (11,63).

"Zelo sem zadovoljna s tekom na ovirah, ne glede na pogoje z vetrom. Ta mi kljub veliki moči ni najbolj pomagal, napravila sem napake med ovirami. A dosežen čas kaže, da sem dobro delala v pripravah na poletno sezono in lahko dosežke še izboljšam. V kvalifikacijah na 100 pa sem tekla osebni rekord, 11,74," je pojasnila Glojnarič.