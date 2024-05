Lyles in Jacobs štafeti ZDA in Italije pripeljala na OI

Svetovni prvak v teku na 100 m Noah Lyles in olimpijski zmagovalec na tej razdalji Marcell Jacobs sta pripomogla, da sta se njuni štafeti na 4x100 m uvrstili na olimpijske igre v Parizu. To jima je s preostalimi člani uspelo že v kvalifikacijah na svetovnem prvenstvu štafet na Bahamih. Finalni nastopi bodo v noči na ponedeljek po slovenskem času.

Lyles je bil v zadnji predaji štafete ZDA, ki je zmagala v skupini z rezultatom 37,49 sekunde. Jacobs je bil v drugi predaji Italije, ki je bila druga v skupini in je za ZDA zaostala za 0,65 sekunde. Pred Italijani, ki so bili skupno četrti, so bili še Japonci (38,10) in Kanadčani z olimpijskim prvakom na 200 m Andrejem de Grassem (38,11).

V mešani štafeti 4x400 m je bila uspešna tudi nizozemska zvezdnica Femke Bol, ki je bila v zmagoviti četverici v svoji skupini z 3:12,16. Tudi tu so bili skupno najhitrejši predstavniki ZDA (3:11,52).

V Nassauu, kjer ni slovenskih predstavnikov, so si reprezentance ZDA, Francije in Velike Britanije že po kvalifikacijah zagotovili štiri od petih možnih štafetnih nastopov na OI. V treh je to uspelo Kanadi, Italiji in Poljski. Za to je bilo treba zasesti prvi dve mesti v posameznih skupinah kvalifikacij.

Drugi dan SP si bo nastop na OI zagotovilo še nekaj ekip. Skupaj bo po tekmi na Bahamih znanih po 14 štafet v posameznih disciplinah. Ostali bosta prosti še po dve mesti. Te bodo določili glede na vrstni red na svetovni lestvici izmed preostalih držav. Zadnji rok je 30. junij.

Zmagovalci v finalnih nastopih štafet na tem SP bodo dobili po 40.000 ameriških dolarjev, nagrado bodo dobili tudi osmouvrščeni, vendar le 2000 dolarjev.