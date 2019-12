Vrača se veliki Mo. Eden največjih vseh časov.

Štirikratni olimpijski, šestkratni svetovni in petkratni evropski prvak na prostem se vrača. Po letu 2017, ko se je odločil, da se bo umaknil od atletskih stez in se posvetil maratonskim tekom, se Mo Farah vrača v atletske tekmovalne arene in bo v Tokiu napadel še svoj peti olimpijski naslov.

"Prihodnje leto se vračam na stezo. Naredil bom vse, da bom čim boljši v teku na 10.000 metrov," je prek družbenih omrežij sporočil 36-letni Britanec, ki velja za enega najboljših tekačev vseh časov

"Upam, da nisem izgubil preveč hitrosti, a lahko obljubim, da bom trdo treniral in se poskušal vrniti v najboljšo formo. Komaj čakam," je dodal zvezdnik svetovne atletike, ki je na zadnjih dveh izvedbah olimpijskih iger osvojil dvojno krono v tekih na 10.000 in 5.000 metrov, a se tokrat odločil, da bo nastopal samo v daljši, svoji boljši disciplini.

Kaj vse je dosegel Mo Farah?

Mo Farah je bil eden glavnih obrazov olimpijskih iger leta 2012 v Londonu. Foto: Reuters



Začnimo pri najpomembnejših. Na olimpijskih igrah je bil v letih 2016 in 2012 zlat tako na 5.000 kot tudi 10.000 metrov.



Na svetovnih prvenstvih je bil trikrat zlat (2013, 2015 in 2017), enkrat srebrn (2011) na 10.000 metrov, identično bero pa ima tudi na enkrat krajši razdalji. Zlat je bil v letih 2011, 2013 in 2015, srebrn pa leta 2017.



Na evropskih prvenstvih na prostem je bil dvakrat prvak na 10.000 metrov (2010 in 2014), kar trikrat pa na 5.000 metrov (2010, 2012 in 2014). V tej disciplini se lahko pohvali še s srebrom z evropskega prvenstva 2006.



Dve zlati medalji je prinesel tudi z dvoranskih evropskih prvenstev 2009 in 2011 v teku na 3.000 metrov, kopico medalj pa pobral tudi na evropskih prvenstvih v krosu. V letih 2006 in 2009 je bil zlat, leta 2009 pa srebrn. Veliko, zelo veliko. Ob dveh odmevnih dosežkih na velikih maratonih, zmagi v Londonu in tretjem mestu v Chicagu, ter bronasti medalji s svetovnega prvenstva v polmaratonu 2016 je Farah nanizal kopico medalj in predvsem naslovov z vseh mogočih tekmovanj.Začnimo pri najpomembnejših. Na olimpijskih igrah je bil v letih 2016 in 2012 zlat tako na 5.000 kot tudi 10.000 metrov.Na svetovnih prvenstvih je bil trikrat zlat (2013, 2015 in 2017), enkrat srebrn (2011) na 10.000 metrov, identično bero pa ima tudi na enkrat krajši razdalji. Zlat je bil v letih 2011, 2013 in 2015, srebrn pa leta 2017.Na evropskih prvenstvih na prostem je bil dvakrat prvak na 10.000 metrov (2010 in 2014), kar trikrat pa na 5.000 metrov (2010, 2012 in 2014). V tej disciplini se lahko pohvali še s srebrom z evropskega prvenstva 2006.Dve zlati medalji je prinesel tudi z dvoranskih evropskih prvenstev 2009 in 2011 v teku na 3.000 metrov, kopico medalj pa pobral tudi na evropskih prvenstvih v krosu. V letih 2006 in 2009 je bil zlat, leta 2009 pa srebrn.

Navduševal je tudi kot maratonec

Po letu 2017, ko je pred domačimi navijači v Londonu osvojil še svoj šesti naslov svetovnega prvaka in zmagal na 10.000 metrov, Farah na stezi ni več nastopal in se posvetil maratonskim tekom. Aprila leta 2018 je, prav tako v Londonu, v svojem šele tretjem maratonskem nastopu s časom 2;06:21 pristal na tretjem mestu, oktobra istega leta pa v Chicagu zmagal in z rezultatom 2;05:11 postavil evropski rekord.

V družbi žene po zmagi na maratonu v Chicagu. Foto: Getty Images

Letos je bil v Londonu (2;05:39) peti, v Chicagu (2;09:58) pa osmi, zdaj pa se vrača na atletske steze. To, da ga vleče nazaj, je večkrat omenil že v preteklosti, zdaj pa očitno od besed prešel k dejanjem.

"Zmaga v Chicagu in tretje mesto na maratonu v Londonu sta bili izjemni izkušnji, na kateri bom vedno ponosen. Od tega sem se veliko naučil, zdaj pa je čas, da se spet vrnem na steze," je še povedal v Somaliji rojeni tekač, ki se je kot begunec že kot zelo mlad preselil v Evropo.

Medtem ko ga ni bilo, ga je zamenjal Ugandčan

Faraha, najbolj dominantnega tekača zadnjega obdobja, po vrnitvi na steze čaka zelo zahtevna konkurenca, na čelu katere izstopa predvsem en tekač. Joshua Cheptegei, ki je ravno v nedeljo v Valencii poskrbel za nov svetovni rekord v cestnem teku na 10.000 metrov (26:38).

Z Joshuo Cheptegeijem (levo) sta obračunala že na svetovnem prvenstvu 2017, ko je bil Ugandčan drugi. Foto: Getty Images

Triindvajsetletni tekač iz Ugande, sicer tudi svetovni prvak v krosu, je po odhodu Faraha prevzel primat v teku na 10.000 metrov in letos postal svetovni prvak na prvenstvu v Dohi, kjer je postavil tudi osebni rekord 26:48,36, ki je za manj kot dve sekundi slabši od tistega, ki ga je leta 2011 v tej disciplini postavil Farah.

V Tokiu lahko spiše zgodovino olimpijskih iger

V Tokiu se torej obeta spektakularen obračun, seveda pa bo najprej treba počakati na odgovor na vprašanje, kako dober bo po vrnitvi Farah. Marca, ko naj bi prvič nastopil na stezi, bo namreč star že 37 let.



Kakorkoli že, če se bo na olimpijskih igrah v Tokiu prebil na stopničke, pa tudi, če se bo razvrstil med najboljših deset, bo spisal zgodovino. Še nikomur, starejšemu od 36 let, v teku na 10.000 metrov na olimpijskih igrah ni uspelo kaj takega.