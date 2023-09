V novem dvoboju Čeha in Stahla odločalo le devet centimetrov

Kristjan Čeh, svetovni podprvak, je na atletskem mitingu srebrne svetovne serije v Bellinzoni v Švici v metu diska zasedel drugo mesto z 67,15 metra. Pred svetovnim podprvakom in lani prvim na SP je bil Šved Danile Stahl, olimpijski zmagovalec in letošnji svetovni prvak. Vrgel je 67,24 m.

"Vnovič dobra tekma s Stahom. Imel sem sicer več boljših povprečnih daljav od Stahla. Obenem sem, znova na drugi tekmi zapored, začel iz nižjega počepa na startu. To je bilo tvegano, ampak pomembno za nadaljevanje. Vzdušje na stadionu pa je bilo izjemno," je dejal Kristjan Čeh

V prvi in tretji seriji je prestopil, v drugi pa je dosegel 66,86 m in je bil drugi za Stalom. Ta je imel po polovici tekme vse veljavne poskuse, 63,97 m in z 67,24 m v drugi seriji je nato vodil do konca tekme. V tretji seriji so mu namerili 63,02 metra.

Ptujčan je v četrti seriji vrgel 67,15 m, Stahl pa 62,72. Slednji je v predzadnji seriji zmogel 62,17 m, Čeh pa 63,96 m. Zadnja serija ni spremenila poteka obračuna za zmago, Šved je imel neveljavni met, Čeh pa je zaključil s 65,14 m. Tretji je bil Jamajčan Fedrick Dacers (66,19 m), srebrn na SP leta 2019 v Dohi.

Na prvem dvoboju Stahla in Čeha po SP je v Tallinn 30. avgusta slovensko rekorder zmagal z 68,39 metra, Stahl je za drugo mesto vrgel 66,89 m.

Tina Šutej, druga slovenska reprezentantka v Bellinzoni, je bila dan peta v skoku s palico. Preskočila je 4,38 metra. S 4,73 metra je zmagala Sandi Morris iz ZDA, zlata na dvoranskem SP lani ter trikrat srebrna na prostem in srebrna na olimpijskih igra v Riu de Janeiru. Druga je bila Švicarka Angelica Moser (4,58 m), ki je 2021 v poljskem Torunu na dvoranskem EP edina premagala Tino Šutej.

