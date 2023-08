Čeh v Estoniji ugnal vse, tudi svetovnega prvaka Stahla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni podprvak v metu disk Kristjan Čeh je na atletskem mitingu v estonskem Tallinnu z 68,39 metra zmagal in na prvi tekmi po svetovnem prvenstvu v Budimpešti prepričljivo ugnal tam zlatega Šveda Daniela Stahla. Olimpijski zmagovalec je za drugo mesto vrgel 66,89 m.

"Z meti sem kar zadovoljen, tehnično so bili dobri. Malo smo spremenili start v krogu za izmet, kar mi je manjkalo malo v tehniki v zadnjih tednih. Začetek izmeta je bil tak kot leta 2021 in 2022, z malo počepa sprva. Tako sem dobil dobil več širine na startu. Nobenega meta pa nisem zadel, a so bili vsi prek 66 m. Zadnjega sem še posebej zgrešil, nobene prave moči ni bilo v njem, a sem kljub temu presegel 67 m. Največjo daljavo pa sem dosegel v četrti seriji," je sporočil Čeh.

V madžarski prestolnici je z zadnjim Stahlovim metom na tekmi izgubil naslov prvaka sveta, ki si ga je pridobil lani na SP v Eugenu v ZDA. Tam bo ob koncu sezone sredi naslednjega meseca Ptujčan branil lansko zmago v diamantni ligi.