Duplantis neuspešno napadel svetovni rekord, v Švici številni svetovni prvaki

Tina Šutej, edina slovenska predstavnica, je nastopila že v četrtek in zasedla sedmo mesto s 4,51 metra v skoku s palico. V tej disciplini, ki je potekala v dvorani in je bila edina dan pred glavnim mitingom v poslopju železniške postaje Wannerhalle, je z izidom sezone na svetu, 4,91 m, zmagala Avstralka Nina Kennedy.

Tako kot na SP je na 3000 m zapreke slavila Winfred Mutile Yavi iz Bahrajna (9:03,19), na zadnji vodni oviri je bila še prva svetovna rekorderka, Kenijka Beatrice Chepkoech, druga po ciljnem sprintu (9:03,70). Slovenska rekorderka Maruša Mišmaš Zrimšek ni nastopila, a se je tako kot Kristjan Čeh in Tina Šutej pred tem uvrstila v finale lige sredi septembra v Eugenu. Deseto mesto si na 800 m s sedmimi točkami deli Anita Horvat, ki je tokrat ni bilo na startu na 800 m, zmagala je Britanka Laura Muir (1:57,71).

Na slovitem stadionu Letzigrund je po treh zmagah v prav toliko nastopih prvi 'diamantni' poraz v sezoni doživel trikratni zaporedni svetovni prvak in svetovni rekorder. Norvežan Karsten Warholm je bil je drugi (47,30), prvič doslej je v tej najprestižnejši seriji mitingov na nizkih ovirah zmagal Kyron McMaster iz Britanskih deviških otokov (47,27).

Pod 11 sekundami je na 100 m tekla le Američanka Sha'Carri Richardson (10,88). Na še enkrat daljši razdalji je vlogo favoritinje potrdila tudi Jamajčanka Shericka Jackson, z 21,82 sekunde pa je bila precej oddaljena od rekorda stadiona rojakinje in nekdanje slovenske reprezentantke Marlene Ottey, ki je 21,66 tekla leta 1990. Tudi na 100 m ovire je zmagala svetovna prvakinja, Jamajčanka Danielle Williams (12,54).

Trikratni svetovni prvak Noah Lyles je v Švici slavil na 200 m. Foto: Reuters

Katarec Mutaz Essa Bershim je z 2,35 metra zmagal v skoku v višino, Italijan Gianmarco Tamberi, ki si je z njim na OI v Tokiu 2021 razdelil zlato, je bil po zmagi na SP tokrat šele četrti (2,28 m). Le mesto višje je bil še po peti seriji v skoku v daljino olimpijski, svetovni in evropski prvak Grk Miltiadis Tentoglou z 8,04 m. Le tri centimetre več je zmogel Jamajčan Tajay Gayle (8,07), a je nekdanji svetovni prvak (2019) in bronast na SP v Budimpešti nato končal na drugem mestu. Vnovič si je zmago namreč v zadnjem skoku z 8,20 m zagotovil Tentoglou.

Venezuelka Yulimar Rojas je v troskoku, kjer je v zadnjih letih daleč pred vsemi na svetu, edina preskočila 15 m. Prav toliko je za zmago skočila že v prvi seriji, ter še v četrti in zadnji za daljavo tekme, obakrat so ji namerili 15,15 m. Indijec Neeraj Chopra, olimpijski in svetovni prvak v metu kopja, je bil s 85,71 m drugi, pred njim je bil Čeh Jakub Vadlejch (85,86 m), olimpijski in evropski podprvak.

Več kot sedem sekund je bil na 5000 m pred vsemi v cilju Etiopijec Yomif Kejlecha (12:46,91), dvakratni svetovni dvoranski prvak na 3000 m. Na 1500 m je Britanca Josha Kerra, svetovni prvak je bil drugi (3:30,51), ugnal Američan Yared Nuguse (3:30,49).

Naslednja diamantna liga bo že v soboto v Xiamenu na Kitajskem, kjer bo slovenske barve v skoku v višino zastopala Lia Apostolovski.

