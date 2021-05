V močnem nalivu se je vseeno približal slovenskemu rekordu

Ptujčan Kristijan Čeh je na drugi tekmi letošnje mednarodne atletske lige Telekom Slovenije v Slovenski Bistrici v metu diska znova zablestel in se ob zmagi z 68,17 m v težkih vremenskih razmerah približal svojemu slovenskemu in mlajšemu članskemu evropskemu rekordu (69,52 m), ki ga je dosegel pred dvema dnevoma na Ptuju.

Čeh je drugi del nastopa opravil v nalivu, ta je sicer občasno ves čas oviral nastopajoče na mitingu, največ pa dosegel na uvodu. V prvi seriji so mu namerili izid tekme (68,17 m), ob dveh neveljavnih poskusih je imel še 66,76, 62,32 in 61,93 m.

"Fantastičen rezultat, bili so slabi pogoji, niti sapice vetra za povrh. Malo je drselo v krogu za izmet, ampak ne preveč. Le osredotočiti se moram na tehniko in potem disk kar leti. Magična meja 70 m bo prišla, ko se bo vse izšlo," je dejal 22-letni Čeh.

Prvo slovensko atletsko ime ta čas je na Ptuju vrgel ne le ta čas drugi izid sezone na svetu, ampak le nekaj centimetrov manj od olimpijskega rekorda. "Se zavedam tega, ampak to moraš vreči na OI, tisti trenutek šteje, nič drugega. Ni pomembno, koliko vržeš prej na kakšnem mitingu. Ampak počasi, moj čas bo še prišel," je dodal Čeh.

Filipičeva blizu 14 metrom

Neja Filipič (Mass) se je v troskoku povsem približala 14 m, v peti seriji so ji namerili 13,96 m (+1,4 m/s). S tem se je že na začetku sezone zelo približala normi za olimpijske igre v Tokiu (14,32 m).

Nick Kočevar je že v kvalifikacijah z 10,40 tekel osebni rekord, še stotinko pa je bil za zmago hitrejši v finalu, s tem pa se je na devetem mestu vseh časov pri nas izenačil z Boštjanom Fridrihom, sedaj vodjem tekmovanja brežiškega mitinga. Manj je bila z 11,72 sekunde po zmagi na 100 m zadovoljna Maja Mihalinec Zidar.

Na 400 m ovire sta zmagala Matic Ian Guček (Kladivar, 51,08) in Agata Zupin (Velenje, 57,76). Slednja je tekla tudi na 300 m in z rekordom mitinga, 37,14 m, ugnala klubsko kolegico Anito Horvat (37,68). Med atleti je na tej razdalji slavil Lovro Mesec Košir (Mass 33,37), na 800 m je bila najboljša Jerneja Smonkar (Velenje, 2:05,61).

Černjuleva v nalivu ni skakala

V skoku v višino dvoboja najboljših Slovenk sploh ni bilo, saj se je ravno v času te discipline ponovno močno ulilo in otežilo nastop. Maruša Černjul zato ni skakala, obetavna Lia Apostolovski, ki je lani dosegla rekord mitinga z 1,92 m, pa je tokat končala po tretjem uspešnem skoku na 1,81 m, da je dobila prvo pravo izkušnjo, kako je nastopati tudi v takih težkih pogojih.

Neja Filipič: Pri 14 stopinjah Celzija in dežju me je vsakič pred skokom mrazilo, ko sem slekla trenerko in bundo, noge sem imela povsem hladne. Foto: Grega Valančič/Sportida

"V dobrih pogojih bom dosegla tudi normo za OI"

Filipičeva je po prestopu v prvi seriji nadaljevala s 13,57 m, prestopom, 13,83, 13,96 in končala s 13,66 m. "Pri 14 stopinjah Celzija in dežju me je vsakič pred skokom mrazilo, ko sem slekla trenerko in bundo, noge sem imela povsem hladne. Na prvi tekmi v sezoni pa sem kljub temu skoraj vsak skok naredila boljše, zato sem zadovoljna. Želim si, da bi bilo čim prej 20 stopinj na tekmi in da skočim 14 m, v dobrih pogojih pa bom dosegla tudi normo za OI. Ta čas pa se počutim kot v zimski sezoni, s sabo ime tudi zimsko 'dekco', ker je tako mrzlo," je dejala Filipičeva.

Kočevar bo lahko zaradi nastopa za nemško mladinsko reprezentanco pred leti za Slovenijo nastopil šele prihodnje leto. "Na to komaj čakam. Z današnjim nastopom sem kar zadovoljen, osebna rekorda sem dosegel v slabih pogojih, a je za mano zelo dober začetek sezone. Vesel sem, da sem se prebil med deseterico najboljših sprinterjev pri nas," je bil zadovoljen Kočevar.

"To je bil prvi tek z maksimalno hitrostjo"

"Nisem zadovoljna, ampak v zadnjem času imam težave s tetivami in hitrosti nisem veliko trenirala. To je bil prvi tek z maksimalno hitrostjo, zato pričakujem na naslednjih tekmah še boljše izide, posebej zato, ker sem po tekmi brez bolečin," pa je povedala Maja Mihalinec Zidar.

"Bila sem kar utrjena zaradi dveh tekov. Poskusila sem se sprostiti, da ne bi trdo tekla, a sem lepo izpeljala tekmo do konca, Horvatovo pa sem tudi zelo hitro ujela, kar mi je vse skupaj malo olajšalo," je tek na 300 m opisala Zupinova.

Memorial Marjana Štimca

V prvi memorialni disciplini Marjana Štimca je slavil Hamza Alić iz Bosne in Hercegovine z 18,76 m, Blaž Zupančič iz ljubljanskega Massa je bil drugi s 18,33 m. Na 100 m ovire je bil prva Hrvatica Ivana Lončarek, članica ljubljanskega Massa (13,31).

Stepišnikov memorial v metu kladiva, 21. po vrsti, je dobil Islandec Hilmar Orn Jonsson (74,57 m), pri ženskah pa je bila najboljša Venezuelka Rosa Adreina Rodrigues s 71,87 m. Članici brežiškega kluba je v drugi polovici tega meseca že dvakrat potrdilo normo za OI v Tokiu (72,50 m).

Naslednji miting slovenske serije bo konec naslednjega tedna, ko bo v Kranju potekalo državno prvenstvo.

Izidi: Moški: - 100 m (veter 0,0):

1. Nick Kočevar (Mass) 10,39

2. Aleksa Kijanović (Srb) 10,51

3. Gal Kumar (Oli) 10,69 - 300 m:

1. Lovro Mesec Košir (Mass) 33.37

2. Boško Kijanović (Srb) 33,54

3. Mateo Ružić (Hrv) 33,67 - 800 m:

1. Žiga Jan (Rud) 1:54,13

2. Paul Stuger (Avt) 1:54,57

3. Teodor Majcenovič (Vel) 1:54,85 - 5000 m:

1. Klemen Španring (ASB) 15:50,58

2. Miha Povšič (Sev) 15:50,70

3. Gregor Durič (ASB) 18:05,91 - 110 m ovire (-0,2 m/s):

1. Tilen Novak (Krk) 14,80

2. Fran Bonifačić (Hrv) 15,10

3. Sven Prebeg (Hrv) 15,86 - 400 m ovire:

1. Matic Ian Guček (Kla) 51,08

2. Rusmir Malkočević (BiH) 51,61

3. Markus Kornfeld (Avt) 52,67 - daljina:

1. Lazar Anić (Srb) 7,76

2. Dino Subašič (Vel) 7,61

3. Nino Celec (ASB) 7,54 - troskok:

1. Jan Luxa (Mass) 15,98

2. Žiga Vrščaj (Mass) 15,04

3. Tine Šuligoj (Gor) 14,63 - krogla:

1. Hamza Alić (BiH) 18,76

2. Blaž Zupančič (Mass) 18,33

3. Gašper Drev (Šta) 13,62 - disk:

1. Kristjan Čeh (Ptu) 68,17

2. Robert Szikszai (Mad) 60,25

3. Marin Premeru (Hrv) 57,53 - kladivo:

1. Orn Hilmar Jonsson (Isl) 74,57

2. Jan Emberšič (Dom) 61,19

3. Jurček Korpič Lesjak (Kla) 59,34

Ženske: - 100 m (+1,0):

1. Maja Mihalinec Zidar (Mass) 11,72

2. Margareta Risek (Hrv) 12,04

3. Laura Zechner (Avt) 12,06 - 300 m:

1. Agata Zupin (Vel) 37,14

2. Anita Horvat (Vel) 37,68

3. Maja Pogorevc (SlG) 38,18 - 800 m:

1. Jerneja Smonkar (Vel) 2:05,61

2. Maja Pačarić (Hrv) 2:06,71

3. Gabriella Szabo (Mad) 2:10,34 - 3000 m:

1, Zita Kacser (Mad) 9:48,09

2. Laura Guzelj Blatnik (Kro) 9:49,74

3. Liza Šajn (Mass) 9:49,82 - 100 m ovire (+1,8):

1. Ivana Lončarek (Mass) 13,31

2. Anja Lukić (Srb) 13,32

3. Milica Emini (Mass) 13,48 - 400 m ovire:

1. Agata Zupin (Vel) 57,76

2. Ida Šimunić (Hrv) 59,88

3. Katarina Ilić (Srb) 1:00,41 - višina:

1. Lia Apostolovski (Mass) 1,81

2. Monika Podlogar (Mass) 1,75 - daljina:

1. Sara Lukić (Srb) 6,05

2. Maja Bedrač (Ptu) 5,98

3. Tara Keber (Krk) 5,70 - troskok:

1. Neja Filipič (Mass) 13,96

2. Eva Pepelnak (Kla) 13,54

3. Kaja Maltarič (Kra) 11,94 - krogla:

1. Tjaša Križan (PMb) 13,57

2. Hana Juhart (Vel) 11,17

3. Sandra Mavsar (PMb) 9,69 - kladivo:

1. Rosa A. Rodrigues Pargas (Bre) 71,87

2. Ann Maria Orel (Est) 62,42

3. Lina Čater (Kla) 58,07 - kopje:

1. Nina Rman (Mass) 44,94

2. Tina Vaupot (Mass) 41,30

3. Alyssa Lamut (ASB) 40,69

