Kristjan Čeh namerava svoj izjemen niz nadaljevati tudi v Bistrici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristjan Čeh je v četrtek na atletskem mitingu dosegel slovenski članski in mlajši članski evropski rekord v metu diska in s tem tudi za drugo tekmo letošnje mednarodne atletske lige Telekom Slovenije, ki bo v soboto od 13.15 naprej v Slovenski Bistrici, napovedal izvrstno predstavo. Na Ptuju je z 69,52 m dosegel drugi izid sezone na svetu.

Pred njim je letos le svetovni prvak Šved Daniel Stahl (69,71 m), s katerim se bo pomeril na diamantni seriji v drugem delu sezone pred olimpijskimi igrami v Tokiu, v soboto pa v Slovenski Bistrici kljub solidnima tekmecema Madžaru Robertu Szikszaiju 65,20 m) in Hrvatu Martinu Premeru (63,38 m) ne bi smel imeti velikega dela v boju za zmago.

To bo 21. mednarodni miting s Stepišnikovim memorialom v metu kladiva in prvič tudi memorialom Marjana Štimca v suvanju krogle. Nastopilo bo okrog 300 atletov in atletinj iz 12 držav, vključno z večino najboljših domačih predstavnikov kraljice športa.

Foto: Guliverimage

Maja Mihalinec Zidar prvič

Najboljša slovenska sprinterka zadnjih let Maja Mihalinec Zidar, finalistka letošnjega dvoranskega evropskega prvenstva v teku na 60 metrov, bo imela priložnost za prvi nastop v poletni olimpijski sezoni, potem ko v četrtek na Ptuju zaradi neurja, ki je preprečil zadnji del tekmovanja, ni mogla teči. Tako kot tudi ni mogel na start Nick Kočevar. Najhitrejši Slovenec ta čas na 100 m se bo pomeril s prav tako najhitrejšim Srbom Alexo Kijanovićem, oba imata enak osebni rekord, 10,41 sekunde.

Agata Zupin in Anita Horvat se bosta podali v boj za zmago v teku na 300 metrov, prva ima v lasti rekord mitinga, 37,32 sekunde je tekla pred tremi leti, pred štirimi pa slovenski rekord, 36,77. Med atleti bodo na tej neolimpijski razdalji tekli vsi najboljši slovenski sprinterji na 400 metrov z izjemo rekorderja Luke Janežiča, ki se je lažje poškodoval tik pred nastopom. Nastopili bodo člani vse bolj obetavne štafete 4 x 400 m Lovro Mesec Košir, Jure Grkman, Gregor Grahovac in Rok Ferlan ter najboljša tekmovalca iz Hrvaške Mateo Ružić in Srbije Boško Kijanović.

Agata Zupin Foto: Grega Valančič/Sportida

Zupinova je prijavljena tudi za tek na 400 metrov

Zupinova je prijavljena tudi za tek na 400 metrov z ovirami, kjer je prav tako rekorderka države, Neja Filipič, finalistka letošnjega dvoranskega EP, bo prva favoritinja v troskoku. V skoku v višino se bosta pomerili najboljši Slovenki, obetavna Lia Apostolovski ter olimpijka Maruša Černjul. Lani je prva dosegla rekord mitinga z 1,92 m, Černjulova je skočila dva cm manj.

Rekord bistriškega mitinga v skoku v daljino je Srb Lazar Anić z 8,15 m dosegel leta 2017, konkurenco mu bosta tokrat delala soimenjaka Hrvat Dino Pervan (7,95) in Velenjčan Dino Subašič (7,67).

V memorialni disciplini Marjana Štimca je prvi favorit Hamza Alić iz Bosne in Hercegovine, dobitnik srebrne medalje z dvoranskega EP pred osmimi leti, na startni listi je tudi Blaž Zupančič iz ljubljanskega Massa.

Stepišnikov memorial v metu kladiva bi moral osvojiti Islandec Hilmar Orn Jonsson, pri ženskah pa je zmaga skoraj že oddana Venezuelki Rosi Adreini Rodrigues, članici brežiškega kluba, ki je v zadnji polovici meseca že dvakrat potrdilo normo za OI v Tokiu.