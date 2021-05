Demšar že povsem blizu članskemu rekordu na 100 m ovire

Demšar je prav tako v Jacksonvillu 27. maja v prvem krogu kvalifikacij izboljšal prejšnji mlajši članski rekord, ki je bil star 22 let. Imel ga je Damjan Zlatnar, ki je 13,90 tekel 8. maja 1999 v Celju. Zlatnar je tudi lastnik članskega rekorda v tej disciplini (13,56 iz leta 2007).

"Zelo dobro sem nastopil in sem zelo vesel, saj sem krepko izboljšal rekord. Eno mesto mi je zmanjkalo, da bi se uvrstil v finale prvenstva ZDA. Nameravam v začetku tedna odpotovati v Slovenijo, upam, da mi bo uspelo. Tako bi potem konec naslednjega tedna nastopil na DP v Kranju. Še vedno lahko precej prvin izboljšam v svojem teku, a sedaj mi le še 13 stotink manjka do članskega rekorda in to je cilj te sezone. Veselim se že tekmovanj v Sloveniji, kjer pa nimam prave konkurence, zato upam, da bom dobil priložnost za nastope tudi na močnejših evropskih mitingih," je pojasnil Demšar, ki je imel v prvem krogu kvalifikacij z osebnim rekordom skupno 23. dosežek.

Norma za olimpijske igre v Toku je zelo visoka, 13,32 sekunde. Za člana ljubljanskega Massa, ki v Columbii na univerzi Južne Karoline študira fiziko, bo glavni mednarodni tekmovalni cilj mlajše člansko evropsko prvenstvo v Bergnu na Norveškem med 8. in 11. julijem.