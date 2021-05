Maruša Mišmaš Zrimšek rekordno, Šutejeva blizu najboljše znamke

Slovenska atletinja Maruša Mišmaš je na atletski diamantni ligi v Dohi, drugi postaji najmočnejše svetovne serije mitingov v tej sezoni, v teku na 3.000 metrov zapreke z 9:16,82 za skoraj štiri sekunde izboljšala slovenski rekord in zasedla šesto mesto. Tina Šutej je v skoku s palico končala na četrtem mestu in za las zgrešila svoj slovenski rekord.

Šutejeva je s 4,74 m le za centimeter zgrešila svoj slovenski rekord 4,75 m, ki ga je postavila 5. julija lani v Ljubljani. Mišmaš Zrimšek pa je imela prav tako v lasti prejšnji rekord države, 9:20,68 je dosegla 13. septembra lani v Berlinu.

V skoku s palico je presenetljivo zmagala Američanka Katie Nagoette z izidom sezone na svetu. Preskočila je 4,84 m, kolikor je zmogla tudi aktualna dvoranska svetovna prvakinja Američanka Sandi Morris, srebrna na prejšnjih olimpijskih igrah in zadnjih dveh SP na prostem.

Šutejeva je sicer slabo začela nastop, na 4,35 m je lestvico preskočila šele tretjič in bila na robu izpada. Na 4,50 je bila uspešna drugič in že začela stopnjevati ritem. Nato je 4,64 in 4,74 zmogla v prvih poskusih. Šutejeva je tedaj in nato tudi na koncu četrto mesto delila z Grkinjo Katerina Stefanidi, ki bo v Toku branila olimpijsko zlato.

Tina Šutej se je v Dohi povsem približala slovenskemu rekordu, ki ga ima v lasti, in zasedla četrto mesto. Foto: Guliverimage

Letvico so nato postavili na 4,84 m, kar sta preskočili le prvouvrščeni Američanki, Britanka Holly Bradshaw pa je tako kot še štiri skakalke končala na 4,74 m, a je to in vse višine prej preskočila prvič.

Rusinja Anželika Sidorova, aktualna svetovna prvakinja iz Dohe 2019 in svetovna dvoranska podprvakinja, je bila šele sedma in je bila prva, ki ni preskočila 4,74 m, zmogla je 4,64 m.

Jerutova slavila na 3.000 metrov z zaprekami

Tudi na 3000 m zapreke je nekoliko presenetljivo, prav tako z izidom sezone, slavila Kenijka Norah Jeruto (9:00,67), ki še nima medalj na največjih članskih svetovnih tekmovanjih, leta 2011 je postala mladinska svetovna prvakinja.

