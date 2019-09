V finalu diamantne lige v Bruslju Lyes kljub potrebi v zadnji minuti do zmage

Your 2019 Diamond Trophy Winners!😍



Well done to all competing this season and thanks to all who tuned in! 👏



💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎#BrusselsDL 🇧🇪 #DLFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/RtTmlU2fWE — IAAF Diamond League (@Diamond_League) September 6, 2019

V teku na 400 m je v Bruslju slavil Američan Michael Norman (44,26), ki je bil prvi tudi v skupnem seštevku, slovenski rekorder Luka Janežič, ki tokrat ni nastopil, je bil na 10. mestu najvišje uvrščeni Slovenec v posameznih disciplinah sezone deseti.

Na pol stadionskega kroga je Lyles tekel 19,74 sekunde in ugnal Ramila Alijeva iz Azerbajdžana (19,86), pod 20 sekundami pa je tekel še Kanadčan Andre De Grasse (19,87). A je moral Lyles zadnjo minuto pred startom na stranišče, kar je povzročilo kar nekaj preglavic organizatorjem, ki že tako niso bili najboljše sreče.

"Veliko se je zgodilo na tej tekmi. Ko smo prišli v startne bloke, je začelo deževati. Potem se je odtrgala moja startna lista, potem sem moral še na stranišče. Tako je bila ta tekma kar kaotična," je dogajanje pojasnil Lyles ter dodal: "Dobil sem diamantno ligo na 100 in 200 m, na vrsti je svetovno prvenstvo v Dohi."

💎.@LylesNoah is a double champion!💎



He pulls away from the pack and wins the men's 200m with 19.74 to become the first ever athlete to win the 100m & 200m Diamond Trophies in one season! 🙌



A huge moment of history! 👏#BrusselsDL 🇧🇪 #DLFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/63WeAXYtix — IAAF Diamond League (@Diamond_League) September 6, 2019

Tudi na 1500 m je Kenijec Timothy Cheruiyot (3:30,22) z zmago pred Norvežanom Jakobom Ingebrigtsnom (3:31,62) potrdil skupno zmago. To je med atleti uspelo še v troskoku Američanu Christianu Taylorju (17,85 m), v metu diska Švedu Danielu Stahlu (68,68 m), na 110 m ovire Špancu Orlandu Ortegi (13,22), na 3000 m zapreke Etiopijcu Getnetu Waleu (8:06,92), v troskoku Christianu Taylorju iz ZDA (17,85 m) in v suvanju krogle Novozelandcu Tomasu Walshu (22,30 m).

What a win for @dinaashersmith!



She stormed out of the blocks and simply could not be stopped, beating the favourite @realshellyannfp to the line with a 10.88 SB to win the Women's 100m Diamond Trophy!#BrusselsDL 🇧🇪 #DLFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/x7f6pvnBWC — IAAF Diamond League (@Diamond_League) September 6, 2019

Britanka Dina Asher Smith je bila najboljša v Bruslju in tudi skupno na 100 m (10,88). Zmage skupno in na mitingu so dosegle še na 100 m ovire Jamajčanka Danielle Williams (12,46), na 800 m Ajee Wilson iz ZDA (2:00,24), na 5000 m Sifan Hassan iz Nizozemske (14:26,26), v skoku v daljino Nemka Malaika Mihambo (7,03 m), v skoku s palico Grkinja Katerina Stefanidi (4,83 m) in Kubanka Laime Perez (68,27 m) v metu diska.

A great end to a great Diamond League campaign for Daniel Stahl!👏



He led the Men's Discus from the start tonight and never looked back, claiming a well deserved Discus Diamond Trophy with 68.68m💎#BrusselsDL 🇧🇪 #DLFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/eZ4fMxSfVe — IAAF Diamond League (@Diamond_League) September 6, 2019

Skupni zmagovalci diamantne atletske lige: Drugi dan finala, Bruselj, 6. septembra:

Moški:

- 200 m: Noah Lyles (ZDA)

- 400 m: Michael Norman (ZDA)

- 1500 m: Timothy Cheruiyot (Ken)

- 110 m ovire: Orlando Ortega (Špa)

- 3000 m zapreke: Getnet Wale (Eti)

- troskok: Christian Taylor (ZDA)

- krogla: Tomas Walsh (NZl)

- disk: Daniel Stahl (Šve)



Ženske:

- 100 m: Dina Asher-Smith (VBr)

- 800 m: Ajee Wilson (ZDA)

- 5000 m: Sifan Hassan (Niz)

- 100 m ovire: Danielle Williams (Jam)

- daljina: Malaika Mihambo (Nem)

- palica: Katerina Stefanidi (Geč)

- višina: Marja Lasickene (Rus)

- disk: Yaime Perez (Kub) Prvi dan finala, Zürich, 29. avgusta, prvih 16 skupnih zmagovalcev:

Moški:

- 100 m: Noah Lyles (ZDA)

- 800 m: Donovan Brazier (ZDA)

- 5000 m: Joshua Cheptegei (Uga)

- 400 m ovire: Karsten Warholm (Nor)

- višina: Andrij Prosenko (Ukr)

- palica: Sam Hendricks (ZDA)

- daljina: Jauan Miguel Echevarria (Kub)

- kopje: Magnus Kirt (Est) Ženske:

- 200 m: Shaunae Miller Uibo (Bah)

- 400 m: Salwa Eid Naser (Bhr)

- 1500 m: Sifan Hassan (Niz)

- 400 m ovire: Sydney McLaughlin (ZDA)

- 3000 m zapreke: Beatrice Chepkoech (Ken)

- troskok: Shanieka Ricketts (Jam)

- krogla: Lijiao Gong (Kit)

- kopje: Huihui Lyu (Kit)

