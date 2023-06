Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto je v starosti 76 let umrl legendarni sprinter Jim Hines. Američan je bil prvi človek, ki je uradno pretekel 100 metrov pod desetimi sekundami in leta 1968 v Ciudad de Mexicu osvojil naslov olimpijskega zmagovalca.

Jim Hines je na prvenstvu ZDA leta 1968 v Sacramentu pretekel 100 metrov v 9,9 sekunde, a ker ta dosežek ni bil izmerjen elektronsko, ni bil uradno priznan kot prvi pod desetimi sekundami.

A s to zmago na domačem prvenstvu se je Hines uvrstil na OI 1968, kjer je z elektronsko merjenim časom 9,95 sekunde prišel do zlata in tako postal prvi človek, ki se je spustil pod mejo desetih sekund.

Muere Jim Hines, el hombre que rompió por primera vez la barrera de los 10 segundos.



Fue en los Juegos de México 1968 con 9.9 (9.95). Ganó ese oro olímpico.



Luego hizo carrera en la NFL.



Tenía 76 años.pic.twitter.com/NmqEFTOWpq — juanma bellón (@juanmacorre) June 4, 2023

Njegov čas je veljal kot svetovni rekord 15 let, dokler Calvin Smith leta 1983 ni tekel 9,93 sekunde. Zdajšnji rekorder je Jamajčan Usain Bolt, ki je 9,58 tekel na svetovnem prvenstvu leta 2009 v Berlinu.

Poleg zlata na 100 metrov posamično je Hines na OI 1968 osvojil tudi zlato kot član ameriške štafete 4x100 metrov.

Po nastopu na OI v Ciudad de Mexicu je Hines od 22. leta dalje igral profesionalni ameriški nogomet in v ligi NFL nastopal za Miami Dolphins in Kansas City Chiefs.