Tina Šutej v Velenju preskočila 4,65 m, ljubljanski Mass osvojil pokal

Tina Šutej v skoku s palico preskočila 4,65 m in potrdila dobro formo pred olimpijskimi igrami v Tokiu.

Foto: Peter Kastelic/ Sportida

Ljubljanski Mass je prepričljivo zmagal v moški in ženski konkurenci na atletskem pokalnem tekmovanju v Velenju, kjer je drugi dan tekmovanja Tina Šutej v skoku s palico preskočila 4,65 m in potrdila dobro formo pred olimpijskimi igrami v Tokiu, le na višini 4,80 m, kar bi bil nov slovenski rekord, je bila neuspešna.

Maja Mihalinec Zidar je po slavju na 100 m danes dobila tudi tek na 200 m s 23,64 sekunde in njenim izidom sezone. Anita Horvat, rekorderka na 400 m, je bila tako kot dan prej na 100 m znova druga (23,94). Maruša Mišmaš Zrimšek je slavila na 3000 m (8:56,84).

Na pol stadionskega kroga si je Luka Janežič v zadnjem delu ciljne ravnine pritekel zmago z 21,23 sekunde, drugi je bil z devetimi stotinkami zaostanka Lovro Mesec Košir (21,32).

Agata Zupin je po četrtkovi zmagi na 400 m s 56,86 sekunde in z dobrim časom dobila tudi nastop na teh razdalji z ovirami, kjer je slovenska rekorderka. Neja Filipič se je izkazala v skoku v daljino s 6,47 m, na nizkih ovirah je znova vse ugnal 17-letni Ian Matic Guček (51,51).

V Tokio tudi Janežič in Hrovatova

Šutejeva, Mišmaš Zrimškova in Mihalinec Zidarjeva sta dosegli norme za OI v Tokiu, po uvrstitvah na svetovni lestvici sta se na igre izmed danes nastopajočih na stadionu Ob jezeru uvrstila tudi Janežič in Horvatova.

Lep obet pred diamantno ligo v Monaku

Šutejeva je v prvih poskusih preskočila vse višine do 4,80 m, kar je pet centimetrov več od njenega državnega rekorda. Na tej višini je bila zelo blizu uspeha v prvem skoku, v naslednjih pa ji ni šlo več, po tekmi pa je imela znova led na tetivi gležnja. "Poškodba je nespremenjena, ves čas malo boli med tekmo in s tem sem se že sprijaznila. "Prvi skok na 4,80 je bil zelo lep, škoda, da je letvica padla. Bodo pa še druge priložnosti, samo vztrajati moram. Imela pa sem zelo dobro serijo skokov, kar je lep obet pred diamantno ligo v Monaku," je ocenila Šutejeva.

"Hotela sem teči nekaj bolje, a pozna se, ker spim v višinski sobi na Pokljuki za priprave na OI." Foto: Vid Ponikvar

Pozna se, da spi v višinski sobi na Pokljuki

"Hotela sem teči nekaj bolje, a pozna se, ker spim v višinski sobi na Pokljuki za priprave na OI. Čez teden dni pa bom na 3000 m zapreke nastopila v Monaku na diamantni ligi, kjer bo zaradi izjemne konkurence kot v finalu OI. Poleg tega je to najprestižnejši miting v koledarju in komaj čakam, da bom končno tudi sama doživela izjemno vzdušje, ki vlada na stadionu v kneževini," je dejala Mišmaš Zrimškova.

Mozaik se še sestavlja

"Vesela sem dosežka, počasi dobivam občutke, moramo še izpiliti nekaj podrobnosti, da bom čim bolje pripravljena za Tokio. Veseli me tudi, da tudi stopala vse bolj aktiviram med tekom, tako da se mozaik kljub poškodbi v prvem delu sezone počasi sestavlja," je bila zadovoljna tudi Mihalinec Zidarjeva.

"Vesel sem predvsem, kar sem prišel v cilj brez bolečin. Težave s poškodbo so kar zaznamovale mojo sezono. Sedaj me čakata naslednji teden še dva mitinga pred OI, v Franciji in nato Trstu, kjer bom imela močno konkurenci na 400 m," pa je povedal Janežič.

"Težave s poškodbo so kar zaznamovale mojo sezono." Foto: Grega Valančič/Sportida

Pozna se utrujenost

Horvatova je ob koncu velenjski štafeti 4 X 400 m po velikem zaostanku pred njeno predajo pritekla zmago, o posamični tekmi pa je dejala: "Težko je bilo danes po vseh teh tekmah v zadnjem obdobju, sem kar utrujena. A sem tekla svoj izid sezone in sem vesela tega izida. Tekem v naslednjem obdobju pa ne načrtujem več, le priprave za Tokio."

"Zadovoljna sem, ker sem tekla z dobrim ritmom med ovirami, kar sem si tudi zastavila pred tekmo, sem pa zato tekla nekoliko počasneje," je še nekaj rezerv razkrila Zupinova.

Tekmovanje je štelo tudi za mednarodno atletsko ligo Telekom Slovenije, do konca pa so le še tri tekme, v Novem mestu 14. julija, po olimpijskih igrah v Tokiu pa 5. septembra v Mariboru in 17. septembra v Ljubljani.