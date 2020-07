Svetovna atletika prestavila še eno svojih zadnjih velikih tekmovanj v 2020

Vodstvo Svetovne atletike je prestavilo še eno svojih zadnjih velikih tekmovanj v tem letu, mladinsko svetovno prvenstvo do 20 let bo v Nairobiju v Keniji prihodnje leto, so sporočili z videokonferenčne seja sveta. Tekmovanje bo med 17. in 22. avgustom 2021, teden dni po olimpijskih igrah v Tokiu.

Na prvenstvu bodo lahko sodelovali vsi, ki bodo stari med 16 in 19 let do vključno 31. decembra 2021.

Problemi pa nastajajo že pri tekmovanjih v prihodnjem letu. Tako se že pogovarjajo o možnosti, da bi svetovno prvenstvo v krosu, ki je predvideno 20. marca 2021, prestavili.

Datuma še niso spremenili, čeprav so ta čas avstralske meje povsem zaprte in so tudi po svetu velike težave s potovanji med državami in celinami.

Svetovna atletika je obenem že postavila tudi datume državnih prvenstev v naslednjih štirih letih, ko v določenem obdobju ne bo mednarodnih tekmovanj pod njenim okriljem na čelu z diamantno ligo. S tem želijo bolj natančno določiti koledarje tekmovanj in prednostne tekme.

V letu 2021 bodo tako DP lahko 5. in 6. junija ali 26. in 27. junija. V letu 2022 je le en termin, 25. in 26. junija, v naslednjih letih pa znova po dva. V 2023 8. in 9. julija ali 29. in 30. julija, leta 2024 pa 8. in 9. junija ali 29. in 30. junija.

Okvirje za DP so zaenkrat uskladili z Evropo, Severno Ameriko ter Karibi in severnim delom Afrike, koledarska komisija Svetovne atletike jih bo uskladila še s preostalimi deli sveta.