Svetovni rekorder Van Niekerk upa na konec nočne more

Južnoafričan Wayde van Niekerk, svetovni rekorder v teku na 400 m, upa, da se njegova nočna mora končuje. Po več kot dveh letih težav s poškodbami se je olimpijski in dvakratni svetovni prvak februarja letos vrnil na atletske steze in na domačih mitingih slavil v tekih na 100 in 200 metrov, nadaljevanje sezone pa je preprečil covid-19.

Zaradi novega koronavirusa tako letos ne more braniti olimpijskega naslova na 400 metrov iz Ria de Janeira, kjer je pred štirimi leti v finalu postavil tudi svetovni rekord na stadionski krog (43,03 sekunde).

Kot prvi na svetu se želi spustiti pod 43 sekund

V pogovoru za britanski BBC je dejal, da si želi kot prvi na svetu spustiti pod 43 sekund. "To je zagotovo moj cilj, prednostna naloga. Še vedno sem tukaj, težave me niso zlomile. Pravzaprav sem sedaj še bolj lačen tega cilja."

Osemindvajsetletnik se je spomnil tudi prejšnjega svetovnega rekorda (43,18) s svetovnega prvenstva v Sevilli leta 1999 in njegovega slovitega lastnika Michaela Johnsona iz ZDA. "Ko vidiš, kakšen mejnik je postavil, in veljal je 17 let, to zame ni dovolj. Želim si še enkrat daljši čas veljavnosti mojega rekorda."

Poškodoval se je ob padcu na ragbijski tekmi znanih osebnosti

Van Niekerk si je poškodoval vezi in hrustanec v desnem kolenu ob padcu na ragbijski tekmi znanih osebnosti 7. oktobra 2017 v Cape Townu.

Po operaciji v Vailu v ZDA ga je čakala dolga rehabilitacija. Ko je spet stopil na tekmovališča, pa je nadaljevanje sezone preprečila pandemija in bo lahko olimpijsko zlato branil šele prihodnje leto v Tokiu.

"Saj znam igrati ragbi, toda osem let je minilo do te tekme, ko sem prvič vnovič prijel žogo v roke. To je bila moja najslabša odločitev v življenju. Dolgo je nato minilo, da sem lahko znova tekel. Začel sem z ničle. In vedno, ko je bilo težko, sem si znova in znova ponavljal, da moram prevzeti odgovornost za odločitev, ki sem jo sam sprejel," je pojasnil Van Niekerk.