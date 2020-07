Diamantna liga v Bruslju brez gledalcev

"Zdravje in varnost gledalcev, atletov in osebja so naša največja skrb v času pandemije novega koronavirusa. V to odločitev so nas vodili tudi praktični razlogi. Belgijska vlada in zdravstveni strokovnjaki se sicer še niso odločili, ali bodo septembra že dovoljeni gledalci na stadionih, toda glede negotovosti pri prodaji vstopnic je bolje, da vsi vedo že veliko prej, kako bo vse skupaj potekalo," je pojasnil direktor Cedric Van Branteghem.

Diamantna liga se bo sicer začela 14. avgusta v Monaku, mitingi v Eugenu, Londonu, Parizu, Rabatu, Gatesheadu in na Kitajskem pa so bili že odpovedani.

Mo Farah Foto: Reuters

V Bruslju bosta skušala popraviti najboljšo razdaljo v zgodovini v teku na eno uro štirikratni olimpijski zmagovalec Mo Farah iz Velike Britanije in domačin Bashir Abdi, od leta 2007 je rekord v lasti Etiopijca Hailehja Gebrselassiea.

Na stadionu kralja Baudouin bo tudi svetovni rekorder v skoku s palico Armand Duplantis, olimpijska zmagovalka v sedmeroboju Nafissatou Thiam pa se bo pomerila s svetovno prvakinjo Katarino Johnson-Thompson v triatlonu, ki ga bodo sestavljali tek na 100 metrov z ovirami, skok v višino in suvanje krogle.