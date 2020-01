Svetovna atletika prepovedala uporabo prototipov tekaških čevljev

Svetovna atletika, še lani znana kot Mednarodna atletska zveza, je danes objavila prepoved uporabe prototipov tekaških čevljev za namene tekmovanj. S to odločitvijo je krovna zveza dovolila uporabo spornega modela vaporfly ameriškega giganta Nike, vendar le takšnega, ki je tudi v splošni prodaji in v skladu s pravili.

Model tekaških čevljev vaporfly sproža polemike vse od prihoda na trg leta 2017, saj naj bi njegova tehnologija z uporabo karbonske ploščice v podplatu z dodatnimi zračnimi blazinicami zagotavljala odboj in posledično vračala energijo tekaču ter po mnenju nekaterih s tem že predstavljala nepravično tehnično pomoč.

Zato jo je tudi krovna zveza vzela pod drobnogled. Prva izvedba naj bi po proizvajalčevih trditvah tekačem omogočala "prihranke" okoli štirih odstotkov energije, druga, ki je na trg prišla lani, pa še več. S to izvedbo sta lani tekla tudi oba najhitrejša maratonca na svetu, Kenijec Eliud Kipchoge in Etiopijec Kenisa Bekele.

Dodatna težava je bila tudi v tem, da so najboljši tekači imeli posebej pripravljene izvedbe čevljev, ki so bile še dodatno prilagojene. Temu je zdaj Svetovna atletika naredila konec, čeprav same tehnologije v čevljih vaporfly izrecno ni prepovedala.

"Od 30. aprila letos mora biti vsaka športna obutev na voljo za nakup vsakemu športniku na prostem trgu, prek interneta ali v trgovinah, v obdobju štirih mesecev, preden se lahko uporablja na tekmovanjih," je v sporočilu za javnost zapisala Svetovna atletika.

Posebno izvedbo uporabil tudi svetovni rekorder

Nekateri svetovno znani tekači so imeli med svojimi podvigi edini dostop do nove tehnološko izpopolnjene obutve. Posebno izvedbo čevljev modela vaporfly je uporabil prav svetovni rekorder v maratonu Kipchoge, ko je v posebej zanj pripravljenem dogodku oktobra lani na Dunaju kot prvi človek na 42 km tekel pod dvema urama.

"Če obutev ne bo na voljo vsem, se bo upoštevala kot prototip in na tekmovanjih ne bo dovoljena," so dodali iz krovne zveze. Pri tem pa bodo dovoljene izjeme pri osebnih prilagoditvah posameznikom iz estetskih ali zdravstvenih razlogov, vendar tudi v tem primeru zgolj tistih modelov, ki so sicer v splošni prodaji in so v skladu s pravili.

Prav tako bodo ugotavljali, če je obutev, ki se uporablja ali namerava uporabiti, v skladu s pravili ali v duhu pravil Svetovne atletike. Slednje bo omogočilo, da bodo izločili vsako obutev, ki bi zaradi tehničnih razlogov ali uporabe moderne tehnologije povečala siceršnje človeške zmožnosti.

Ohraniti šport v njegovi prvinskosti

Svetovna atletika je tako dodatno pojasnila, da so v želji, da bi ohranili šport v njegovi prvinskosti, pripravili pravila, ki bodo jasna tako športnikom kot tudi proizvajalcem opreme. Pripravila jih je, tako kot že zgoraj omenjene, posebna skupina tehničnih strokovnjakov, znanstvenikov različnih področij, pravnikov in predstavnikov športnikov, ki jo je vodil Brian Roe.

Tako se med drugim ne bodo smeli uporabljati čevlji, z ali brez žebljev ali čepkov, ki bodo imeli podplate višje od štirih centimetrov, podplati ne bodo smeli vsebovati gibljivih delov kot dodatka za shranjevanje in sproščanje energije ... Sodniki na tekmovanjih pa bodo lahko zahtevali pregled obutve tekačev.

"Ni naša naloga, da reguliramo celotno industrijo športnih čevljev. Je pa naša dolžnost, da ohranjamo integriteto športa in da tudi elitni tekači uporabljajo čevlje, ki jim ne dajejo nepravične prednosti pred drugimi," je med drugim dejal predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe. V olimpijskem letu je napovedal ustanovitev skupine, ki bo zadolžena za spremljanje razvoja opreme in posodobitve pravil.

Preberite še: