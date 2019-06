Slovenski atletski čudežni deček končal poletno sezono

Sandro Jeršin Tomassini, komaj 15-letni slovenski skakalec v višino, ki je s preskočenimi 220 centimetri, kar je neuraden svetovni rekord, pred časom osupnil atletski svet, je v nedeljo z nastopom na državnem prvenstvu za mlajše mladince in mladinke v Novi Gorici končal z nastopi v tej sezoni. Preskočil je 201 centimeter in pričakovano osvojil naslov prvaka.

Čeprav je nastopil v kategoriji atletov, ki so dve leti starejši od njega, in za 19 centimetrov zaostal za osebnim rekordom, ki je hkrati tudi neuradni svetovni rekord (Mednarodna atletska zveza IAAF v tej kategoriji ne vodi uradne statistike najboljših rezultatov vseh časov), je Sandro Jeršin Tomassini v Novi Gorici, kjer je ta konec tedna potekalo državno prvenstvo za mlajše člane in članice ter mlajše mladince in mladinke v kategoriji drugih prepričljivo osvojil zlato medaljo. Drugouvrščenega je prehitel za kar 16 centimetrov.

To je bil tudi zadnji nastop komaj 15-letnega Ljubljančana v tej poletni sezoni. Čeprav je z rezultatom 220 centimetrov, ki ga je dosegel pred mesecem dni, celo na vrhu letošnjih izidov v skoku v višino na svetu v kategoriji do 18 let, je še premlad, da bi že letos mejnike postavljal tudi v mednarodni konkurenci. Pri IAAF namreč atletom, mlajšim od 16 let, nastopanja na velikih tekmovanjih starejših starostnih kategorij ne dopuščajo, medtem ko za njihovo kategorijo tekmovanj na mednarodni ravni sploh ni.

Časa je dovolj, že zdaj prehiteva za nekaj let

Po odličnih nastopih odhaja na zaslužen dopust. Foto: Damjan Šparovec "V zadnjih dveh tednih nisva več trenirala na polno, saj je imel v šoli valeto in še kup drugih obveznosti, tako da je na tem državnem prvenstvu nastopil samo zaradi tega, da osvoji naslov. Rezultat ni bil pomemben. Z rezultatom 220 centimetrov je dosegel vse. Glavni cilj zdaj postaja zimska sezona, ko bo prestopil v kategorijo mlajših mladincev in bo lahko končno nastopal tudi na velikih tekmovanjih. Začel se bo lov na norme. Glavni izziv ga čaka naslednje poletje, ko ga čaka evropsko prvenstvo na Slovaškem v kategoriji mlajših mladincev pod 18 let. Nikakor se nama nikamor ne mudi, saj je še zelo mlad in že zdaj rezultati prehiteva za nekaj let," nam je po zadnjem nastopu letošnjega poletja, v katerem je Jeršin Tomassini v prvo preskakoval 185, 191 in 197, potem v drugo 201, na 205 centimetrih pa bil trikrat neuspešen, povedal njegov trener Damjan Šparovec.

Tomassini Jeršin, ki je bil še letos osnovnošolec, si bo zdaj privoščil en mesec počitka, potem pa v začetku avgusta začel s treningi v Ljubljani. Septembra ga čaka še nekaj nastopov na domačih tekmovanjih, potem pa začetek priprav na novo sezono, ki se je lahko po tako sijajni sezoni še kako veselimo in jih z nestrpnostjo pričakujemo.

V tej sezoni je nastopil šestkrat in preskakoval 214, 215, 220, 217, 212 in zdaj še 201 centimeter.