Slovenski čudežni atletski deček je tokrat skočil manj, a mora biti zadovoljen

Sandro Tomassini Jeršin, komaj 15-letni super nadarjeni slovenski atlet, ki je pred dnevi preskočil 220 centimetrov in poskrbel za neuradni svetovni rekord v svoji starostni kategoriji, je danes nastopil na ekipnem pionirskem državnem prvenstvu v Domžalah in preskočil 212 centimetrov.

Po skoku prek 220 centimetrov, ki je Sandru Tomassiniju Jeršinu uspel pred desetimi dnevi in skoku prek 216 centimetrov, za katerega je osnovnošolec iz Ljubljane poskrbel v sredo, je ta komaj 15-letni atlet ljubljanskega Massa v nedeljo nastopil na pionirskem ekipnem državnem prvenstvu in tokrat preskočil nekoliko manj.

S skokom prek 212 centimetrov je seveda spet prepričljivo zmagal. Ustavil se je pri višini 217 centimetrov, na kateri je trikrat podrl letvico. Predvsem v zadnjem skoku je bil blizu uspeha, a se je moral na koncu sprijazniti z nekoliko slabšim rezultatom od tistih, s katerimi je navduševal v zadnjem času.

Skok Sandra Tomassinija Jeršina prek 212 centimetrov na današnji tekmi v Domžalah:

Drugo mesto je s 174 preskočenimi centimetri osvojil Jošt Pušnik, tretji je bil Žan Rozoničnik, ki je preskočil 168 centimetrov.

Pozna se utrujenost, zato morajo biti zadovoljni

"Ker je to že peto tekmovanje, se že malo pozna utrujenost in počasi tudi popuščanje forme. Na srečo ga čaka samo še eno tekmovanje, potem pa odhod na zaslužene počitnice. Glede na rezultate, ki jih je dosegal, se nimamo kaj pritoževati in moramo biti zadovoljni," je o svojem atletu, ki bo sezono zaključil 30. junija z nastopom na pionirskem državnem prvenstvu v Domžalah, po današnji tekmi povedal njegov trener Damjan Šparovec.

Letos je premaknil kar nekaj mejnikov, a bo moral še malce počakati

Skok Tomassinija Jeršina prek 220 centimetrov, za katerega je poskrbel letos, sicer odmeva tudi zunaj slovenskih meja. Pri Mednarodni atletski zvezi IAAF uradne statistike za kategorije mlajših od 16 let ne vodijo, a osebni rekord mladega Ljubljančana je neuradni svetovni rekord med atleti, mlajšimi od 16 let. Ob tem je izenačil najboljši izid leta na svetu do 18 let, popravil svoj slovenski rekord v kategoriji do 16 let in se izenačil s slovenskimi rekorderji v kategoriji do 20 let, Dejanom Miloševićem, Sašem Apostolovskim in Miho Prijonom. Poskrbel je tudi za peti najboljši slovenski rezultat vseh časov v skoku v višino (rekorder je Rožle Prezelj z 232 centimetri).

Žal je Tomassi Jeršin še premlad, da bi že letos mejnike postavljal tudi v mednarodni konkurenci, saj pri IAAF atletom, mlajšim od 16 let, nastopanja na velikih tekmovanjih starejših starostnih kategorij ne dopuščajo, medtem ko za njihovo kategorijo tekmovanj na mednarodni ravni sploh ni.