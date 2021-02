S štartne liste državnega prvenstva odpadlo še eno ime

Slednji si je na treningu sredi januarja natrgal vezi od pete navzgor in je tedaj že končal zimsko sezono. Agata Zupin pa se je poškodovala pred tekmo na Dunaju pred tremi tedni in odtlej ni tekmovala.

"Najprej sem čutila težave na treningu, potem pa je začelo boleti. Na ultrazvoku so videli, da je na poškodovanem mestu tekočina. Potem sem morala na magnetno resonanco in tam so ugotovili raztrganine na narastišču stegenskih mišic leve noge. Zato nisem tekla 14 dni, imela sem le vaje za stabilizacijo," je pojasnila 22-letna Zupinova, srebrna leta 2017 na EP do 20 let in peta predlani na EP do 23 let.

Upa, da bo lahko tekla na dvoranskem EP

"Teči sem spet začela ta teden in tudi poskoke lahko že delam. Stanje se izboljšuje, a med tekom še čutim manjše bolečine. Zdravniki so pojasnili, da je temu tako, ker je poškodba v bližini živca, vendar potem ne pričakujejo nobenih težav v prihodnje. Zato bom DP izpustila in upam, da bom šla na balkansko prvenstvo v Istanbul in potem na dvoransko EP v Torun. Želim si brez poškodb začeti poletno sezono in potem nastopiti na olimpijskih igrah v Tokiu," je napovedala Zupinova.

Njen glavni trener je Damjan Zlatnar, nekdanji atlet in še vedno slovenski rekorder na 110 m ovire, ekipi pa se je pridružil Simon Podreberšek, trener tudi v smučarskih skokih, ki je po besedah Zupinove vnesel nekaj sprememb v trening, "zato je tudi vadba moči sedaj bolj raznolika".

Poškodba Tomassinija ni tako huda, kot je sprva kazalo

Obetavni Sandro Jeršin Tomassini zaradi poškodbe, ki jo je staknil na treningu 19. januarja, ne bo mogel nastopati najmanj v tej zimski sezoni. Šestnajstletni Ljubljančan upa, da bo lahko nastopal v drugi polovici poletne in bo nared za evropsko prvenstvo do 18 let konec avgusta.

Sandro Jeršin Tomassini bo moral izpustiti zimsko sezono. Foto: Peter Kastelic/AZS

"Zaenkrat opravlja rehabilitacije, lahko rečem le, da poškodba ni tako huda, kot je sprva kazalo, ni pa prav majhna. Naslednji pregled bo imel čez kakšna dva tedna. Zimsko sezono bo moral izpustiti ter tudi prvi del poletne, saj zagotovo ne bomo prehitevali in bomo počakali, da bo povsem zdrav," je povedal Damjan Šparovec, trener Sandra Jeršina Tomassinija.

Sandro Jeršin Tomassini je s 16 leti lani pozimi v Novem mestu osvojil svoj prvi članski naslov slovenskega prvaka v skoku v višino v dvorani in to že v prvi sezoni, ko je lahko nastopal v najvišji starostni kategoriji. Članski naslov je nato osvojil tudi na prostem, 5. julija pa je na atletskem pokalu v Ljubljani osebni rekord postavil na 2,21 m.

Ljubljančanu so centimeter manj namerili predlani še kot osnovnošolcu. Konec maja predlani je na področnem tekmovanju za osnovne šole s komaj 15 leti preskočil neverjetnih 2,20 m ter se izstrelil v sam svetovni vrh mladih na svetu, ki pa v tej starostni kategoriji v svetovnem merilu ne tekmujejo in tudi njihovih dosežkov ne zabeležijo na uradnih lestvicah. Slovenski rekord, 2,32 m, je Rožle Prezelj dosegel 17. junija 2012 v Mariboru.