Horvatova prvič tekla na 800 metrov in takoj prišla do norme

Na 60 m ovire je bila z 8,31 sekunde v kvalifikacijah najboljša Hrvatica Ivana Lončarek, ki nastopa za ljubljanski Mass, druga pa članica Olimpije Joni Tomičić Prezelj (8,40). Prva je bila v finalu diskvalificirana, Tomičić Prezljeva pa je zmagala z 8,49. Med atleti je zmago slavil Matic Ian Guček (Kladivar 8,47).

V troskoku se je Jan Luxa (Mas) približal 16 m (15,98 m), slovenski rekorder v skoku s palico Robert Renner (Kladivar) pa je ostal brez izida, saj je letvico na svoji začetni višini 5,25 m trikrat podrl.

Foto: Vid Ponikvar

Zdaj ima normo za tek na 400 in 800 metrov

"Prvič sem tekla na tekmi 800 m, bilo je tako, kot sem pričakovala, mogoče celo malo lažje. V prvih 400 m mi je pomagala Veronika Sadek, potem sem držala ritem, v nadaljevanju pa sem tekla sama. Sedaj imam normi za 400 in 800 m za EP. Če bom dobila povabilo za kakšen miting na tujem, bom tudi tam tekla na 800 m, sicer pa konec naslednjega tedna na DP," je pojasnila Horvatova.

"Pred tekmo nisem imela v mislih kakšnega končnega časa, želela sem le dobro in v pričakovanem ritmu odteči prvih 400 m in nato tako tudi v drugi polovici tekme. Vesela sem, da sem sedaj v skupini trenerja Tevža Korenta, v kateri sta tudi Maruša Mišmaš Zrimšek in Klara Lukan. Vzdušje je zelo dobro, tudi prava energija, pomagamo si med seboj na treningih, tudi na tekmah, kot danes meni Veronika, in sem zelo zadovoljna. To zimsko sezono bi lahko opisala kot tisto, v kateri se nekako še odločam med obema disciplinama, ali 400 ali 800 m," je še pristavila Horvatova.