Dvajsetletni skakalec v višino Sandro Jeršin Tomassini je na družbenem omrežju delil prizor uspešnega skoka z novembrskega treninga in ob njem zapisal, da se pospešeno pripravlja na zimsko sezono ter da gredo stvari za zdaj po načrtih.

"Mislim, da je že skrajni čas, da objavim nekaj in 'vstanem od mrtvih'. Ne, nisem odnehal in ne bom odnehal, ker sem slišal nekaj govoric, ki pa so le sran**. Lansko leto je bilo zahtevno z različnih zornih kotov, v katere se ne bom poglabljal, a enostavno nisem bil pravi za skakanje. Trenutno pa se pripravljam na zimo, stvari gredo po načrtih," je zapisal in dodal, da trenira v družbi francoskega atleta Doriana Hugonneta.

Jeršin Tomassini, ki so ga na atletski poti ustavile tudi poškodbe, je osebni rekord 222 centimetrov postavil pred štirimi leti v Novem mestu, letos pa je na tekmovanjih preskočil 209 centimetrov. Letvica z zadnjega treninga je bila, kot je dodal, postavljena na 210 centimetrov.