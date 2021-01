Udarec za super nadarjenega slovenskega skakalca

"Na včerajšnjem treningu se je poškodoval pri skakanju iz krajšega zaleta, za nameček pri zadnjem skoku. Po malo nerodnem odrivu ga je zapeklo. Naredili smo ultrazvok, ki je pokazal, da ima natrgano vez od pete navzgor na zunanji strani. Zimska sezona je žal izgubljena," nam je slabo novico potrdil njegov trener Damjan Šparovec, ki s Sandrom Jeršinom Tomassinijem pozimi sicer ni imel velikih načrtov. Nameravala sta nastopiti na nekaj mitingih in državnem dvoranskem prvenstvu.

Povsem drugače je s poletno sezono, v kateri nadarjeni slovenski skakalec v višino, ki bo konec meseca dopolnil komaj 17 let, cilja predvsem na evropsko prvenstvo do 18 let, na katerem bi bil favorit za naslov. "Za zdaj pride v poštev samo pozna poletna sezona. V tej situaciji je na prvem mestu zdravje in popolna sanacija poškodbe. Če bo treba, bo izpustil tudi celotno poletno sezono. Sandro je še zelo mlad, tako da nima smisla hiteti in forsirati. Upamo na najboljše," nam je še povedal Šparovec.

Komaj 16-letni Ljubljančan je največji up slovenske atletike. Foto: Peter Kastelic/AZS

Daleč najboljši na svetu v svoji kategoriji

Jeršin Tomassini je slovensko in tudi evropsko javnost nase prvič opozoril leta 2019, ko je na osnovnošolskem tekmovanju v Ljubljani pri 15 letih preskočil 220 centimetrov.

S tem skokom je postavil državni rekord v kategoriji pionirjev in mlajših mladincev, izenačil pa tudi rekordno slovensko znamko v kategoriji starejših mladincev, ki ga je lani potem popravil. Preskočil je 222 centimetrov.

Jeršin Tomasini slovenska rekorda napada le še v dveh kategorijah, med mlajšimi člani (do 23 let) in člani, v vseh drugih jih že ima. V obeh kategorijah je rekorder Rožle Prezelj (232 in 224 centimetrov).

Lani je Jeršin Tomassini postal tudi članski državni prvak tako na prostem kot v dvorani, že s 16 leti pa debitiral tudi v najboljši seriji atletskih mitingov na svetu, v diamantni ligi. Nastopil je na mitingu v Rimu.

Kako dobri so njegovi rezultati, priča dejstvo, da je lani z 222 centimetri poskrbel za najboljši rezultat na svetu v kategoriji do 18 let. Drugi na svetovni lestvici v tej kategoriji je za njim zaostal za pet, tretjeuvrščeni pa za kar deset centimetrov.

Skok, pri katerem se je poškodoval: