Atletski čudež osnovnošolca, ki se je danes zgodil v Ljubljani

Leta 2004 rojeni Sandro Tomassini Jeršin je letos v višino že skakal 214 in 215 centimetrov, kar je za starostno kategorijo do 16 let osupljiv rezultat, a na današnjem področnem osnovnošolskem prvenstvu v dvorani pod štadionom ZŠD v Ljubljani je mejnik premaknil še za pet centimetrov in dosegel rezultat, ki bo zagotovo odmeval v atletskem svetu.

Komaj 15-letni Ljubljančan je preskočil 220 centimetrov, kar je rezultat, ki ga trenutno uvršča celo na prvo mesto v kategoriji do 18 let na svetu. Deli si ga s Kitajcema Long Chenom in Jia Majem. Pri IAAF, atletski mednarodni zvezi, statistike za mlajše kategorije od te ne vodijo.

Popravil je seveda tudi svoj slovenski rekord v kategoriji do 16 let in se izenačil s slovenskimi rekorderji v kategoriji do 20 let, Dejanom Miloševićem, Sašem Apostolovskim in Miho Prijonom.

Tomassini Jeršin je zabeležil tudi peti najboljši slovenski rezultat vseh časov v skoku v višino. Rekorder je Rožle Prezelj z 232 centimetri. Drugi je Apostolovski, ki je preskočil 230, tretji Miloševič z 226 in četrti Prijon z 224 centimetri.

Tomassini Jeršin je 220 centimetrov preskočil v prvo, pred tem pa je bil brezhiben tudi na višinah 155, 165, 185, 197, 209, 216 in 218 centimetrov. Dva poizkusa je potreboval le na 203 in 2013 centimetrih.

Drugega najboljšega na današnji tekmi, ki jo je končal na višini 220 centimetrov, je za seboj pustil za skoraj pol metra, drugouvrščeni je preskočil 165 centimetrov.

Zapisnik z današnje tekme v Ljubljani: