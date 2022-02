Lio Apostolovski v Italiji premagali le dve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zadovoljna sem, v zelo močni konkurenci sem osvojila tretje mesto in in postavila izid sezone. Dobro se pripravljena, to sem z dobrimi skoki tudi pokazala na tekmi, sedaj si želim dobro formo še stopnjevati," je bila zadovoljna Lia Apostolovski.

V prvih poskusih je zmogla 1,74, 1,78, 1,81, 1,84 in 1,86 m, le na 1,88 m je bila trikrat neuspešna.

Nastopil je še obetavni Ljubljančan Sandro Jeršin Tomassini in v skoku v višino po preskočenih dveh metrih na 2,04 m ostal brez izida. "Na začetku sem se zelo sabo počutil, komaj sem tekel. Na 2,04 m pa mi ni bilo več slabo in sem zadnji skok opravil super. Za dve sekundi pa naj bi zamudil predviden minutni čas za skok, ampak se z oceno sodnika, ki je upravljal z uro, ne strinjam," je bil razočaran Jeršin Tomassini.

Preberite še: