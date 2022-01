AZS sklenila pogodbe z atleti za leto 2022

"Zveza mora poskrbeti, da imate pot čimbolj olajšano in se je razveselite, rezultate pa delate vi. Vsak na svojem področju smo najboljši, naša ekipa dela vse, kar smo si zadali. Vi pa ste vsako leto boljši in nas razveseljujete z rezultati," je ob podpisu pogodb dejal predsednik zveze Roman Dobnikar.

Na AZS so sklenili pogodbe z atleti, ki so jih razdelili v več skupin. V prvi skupini vrhunska 1 so Maruša Mišmaš Zrimšek, Tina Šutej, Kristjan Čeh, Neja Filipič, Žan Rudolf in Luka Janežič, pogodbe pa so vredne po 10.000 evrov.

Ni načrtovala, da bo začela tako zgodaj

"Nisem načrtovala, da bom začela že tako zgodaj, a so bili treningi že zelo dobri. Najprej grem v Zagreb in Ostravo, potem pa v Francijo, kjer imam tri močne tekme in bom tam že prava. Za Beograd so cilji visoki, normo imam, če izboljšam osebni rekord za 10, 15 cm, lahko posežem tudi po medaljah," je začetek sezone povzela Tina Šutej.

"Letos sem naredil veliko spremembo po devetih letih. To ni najlažje, sem pa zadovoljen s trenutnim delom. Sem zdrav, glavni del priprav sem nemoteno oddelal in sem zelo optimističen. Se že veselim začetka sezone," pa je o spremembi pred sezono, ko je zamenjal trenerja, dejal Luka Janežič.

Kdo je v kateri skupini?

V drugi skupini vrhunska 2 (z vrednostjo pogodb po 5500 evrov) so Maja Mihalinec Zidar, Klara Lukan, Agata Zupin, Anita Horvat, Jan Vukovič, Matic Ian Guček, Jakob Filip Demšar in Primož Kobe.

Atleti v internacionalni kategoriji bodo dobili pogodbe, vredne po 2000 evrov, v tej skupini pa so Lia Apostolovski, Eva Pepelnak, Jure Grkman, Gregor Grahovac, Rok Ferlan, Lovro Mesec Košir, Robert Renner, Nick Kočevar, Jerneja Smonkar, Aneja Simončič in Maja Pogorevc.

Športniki v skupini vrhunski mladi (vrednost pogodb po 1250 evrov) pa so Filip Dominković, Sandro Jeršin Tomassini, Vid Botolin, Jakob Urbanč, Veronika Sadek, Brina Likar, Karolina Zbičajnik, Petja Klojčnik, Nika Glojnarič, Andrej Skočir, Jan Emberšič, Dino Subašič in Neža Dolenc.

"Vesel sem, da jih je v sistemu vse več, a to je povezano z rezultati. To pomeni, da so si atleti to zaslužili, vsak, ki je v kateri koli selekciji, je tja prišel po kriterijih," je povedal vodja stroke Albert Šoba. Foto: Vid Ponikvar

Lani številka precej višja

Kot so pojasnili na AZS, je skupna vrednost pogodb oziroma neposrednega financiranja za letošnje leto 289.565 evrov. Lani je bila ta številka sicer nekoliko večja, 300.995 evrov, a so v znesek všteli tudi nagrado za ekipno evropsko prvenstvo v višini 15.000 evrov. Trenerji pa dobijo 39 odstotkov vrednosti pogodbe za prvega atleta in 30 odstotkov za vsakega naslednjega. Dodatno pa so na AZS predvideli še 8000 evrov za nastope štafet.

"Vesel sem, da jih je v sistemu vse več, a to je povezano z rezultati. To pomeni, da so si atleti to zaslužili, vsak, ki je v kateri koli selekciji, je tja prišel po kriterijih. Kar se tiče letošnjega koledarja, pa je kar grozljiv. V zimski sezoni je sicer premalo pripravljalnih tekem v Sloveniji in bližnji okolici. Poleti pa se bodo morali atleti odločiti, kam bodo šli," pa je zgoščen predviden koledar v letu 2022 orisal vodja stroke Albert Šoba.

Skupno je letos v sistem financiranja vključenih že 122 atletov in atletinj, 24 več kot lani.

