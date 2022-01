Najhitrejša Slovenka sporočila veselo novico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska šprinterka Maja Mihalinec Zidar, ki je avgusta nastopila tudi na olimpijskih igrah v Tokiu, je sporočila, da se bo razveselila naraščaja. Najbolj je blestela v letu 2019, ko je postavila osebna rekorda tako v teku na 100 (11,27) kot na 200 metrov (22,78). Zadnjega je postavila na svetovnem prvenstvu v Dohi, kjer je končala na odličnem 12. mestu. Letos je bila na dvoranskem evropskem prvenstvu v Torunu odlična peta.

"Super se počutim, zdaj sem v petem mesecu nosečnosti in sem kar presenečena, kako aktivna sem še lahko na treningih. Seveda treniram po prilagojenem programu, s trenerjem vsak teden sproti dorečeva treninge, a še vedno treniram vsak dan. Za zdaj poteka vse brez težav in upam, da tako tudi ostane," je za Atletsko zvezo Slovenije povedala Mihalinec Zidarjeva, udeleženka dvojih olimpijskih iger, ki upa tudi na svoje tretje.

"Računam in upam, da bo tudi porod potekal brez težav in da se bom jeseni že lahko pridružila ekipi in začela s treningi. Vrnitev na tekmovališča načrtujem v prihodnji poletni sezoni, si pa želim, da bi morda nastopala že v dvoranski sezoni. Moj dolgoročni cilj pa ostajajo olimpijske igre v Parizu leta 2024," je svoje načrte za prihodnost za AZS razkrila 32-letna Mozirjanka, redna udeleženka največjih atletskih tekmovanj.

Kot je še povedala, bi se za materinstvo odločila že pred letom dni, a so bile olimpijske igre zaradi COVID-19 za eno leto prestavljene. "Zdaj bo manj časa za pripravo na naslednje olimpijske igre, a verjamem, da imam še vedno dovolj časa, da se vrnem," pravi.

“Maja je naša najboljša šprinterka zadnjih let in kljub izpuščeni tekmovalni sezoni bomo seveda z njo podpisali pogodbo in jo na ta način podprli, saj verjamemo, da še ni rekla zadnje besede,” pa je dogodek za AZS komentiral predsednik AZS Roman Dobnikar.

Preberite še: