Tina Šutej sezono v Novem mestu uspešno začela s 4,60 m

Triintridesetletna Šutejeva je letvico na 4,30, 4,50 in 4,60 m zmogla v prvih skokih. Bila je edina prijavljena skakalka s palico in je tekmovala skupaj z atleti v tej disciplini, Rok Bezjak (Triglav) je bil najboljši s 4,60 m v tretjem skoku.

"Malo se moram še uskladiti s palicami, potem bodo tudi rekordi na vrsti"

"Zadovoljna sem, skoki so bili kar dobri. Malo se moram še uskladiti s palicami, potem bodo tudi rekordi na vrsti. Od lanskega poletja s tekmovalnimi palicami nisem skakala. Oprijem je višji in se palica bolj upogne, zato je tudi skok potem drugačen. Želim bolje izkoristiti palico, da bom imela boljšo oporo. Preveč sem rinila danes v letvico. Na tekmo sem prišla iz baznega treninga, da sem videla, kje sem na začetku sezone," je tehnično nastop opisala Šutejeva.

Dodala je, da je bila to nekakšna trening tekma in da ima še dovolj časa do vrhunca zimske sezone, ki bo med 18. in 20. marcem na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Beogradu. Pred tem bo tekmovala še 1. februarja Zagrebu, 3. februarja v Ostravi, sledila bo serija štirih tekem v Franciji.

V teku na 800 metrov je zmagala Veronika Sadek s časom 2:04,73. Foto: Peter Kastelic/AZS

Zanimiv boj v teku na 800 metrov

V dolenjski prestolnici je bil najbolj zanimiv boj za zmago v teku na 800 m. Med trojico, ki je bila najboljša po prijavljenih časih, je bila najboljša tista z najslabšim in najmlajša. Veronika Sadek (Mass) je slavila s časom 2:04,73 pred slovensko rekorderko na pol krajši razdalji Anito Horvat (Velenje, 2:05,23), tretja je bila Jerneja Smonkar (Velenje, 2:06,01).

Slednji sta bila lani udeleženki dvoranskega evropskega prvenstvu v Torunu in se nista uvrstili v polfinale. Smonkarjeva (2:05,44) je dosegle skupno 15. izid kvalifikacij, Horvatova (2:06,06) pa 22. med 35 tekmovalkami.

In še ...

Lia Apostolovski (Mass) je bila v lanski sezoni najboljša slovenska skakalka v višino. Tokrat je zmagala z 1,84 m in ugnala Laro Omerzu (Krka, 1,81), ki je končala tri centimetre nižje. Med atleti je na 400 m vlogo prvega favorita upravičil Lovro Mesec Košir (47,23) in za tričetrt sekunde zaostal za normo za SP v Beogradu (46.50).

Na 60 m je edini pod sedmimi sekundami edini tekel Jernej Gumilar (Mass, 6,97), med sprinterkami je Lana Andolšek (Kranj) s 7,69 za stotinko ugnala Kajo Debevec (Mass, 7,70).

Miting je potekal po koncu državnega prvenstva za pionirje in pionirke (U16) in dvoranskem DP v hoji na 3000 m, kjer sta med člani naslova osvojila med dvema udeležencema Fabio Ruzzier (Koper, 18:29,01) in Ana Marluc Intihar (Kladivar, 18:05,84), edina članska udeleženka.

Preberite še: