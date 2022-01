Dovoljenje za nastop 22 ruskim atletom, a še vedno brez oznak in simbolov države

Svetovna atletika je danes potrdila seznam 22 ruskih atletov, ki bodo v letu 2022 lahko nastopili na največjih tekmovanjih, a še vedno brez oznak in simbolov države. Na vrhu spiska je olimpijska in trikratna svetovna prvakinja v skoku v višino Marija Lasickene.

Na seznamu je tudi Anželika Sdorova, svetovna prvakinja in olimpijska podprvakinja v skoku ob palici.

Ruska atletska zveza ima v odnosu do mednarodne zveze težave vse od suspenza leta 2015 zaradi odnosa Rusije do jemanja prepovedanih poživil. Vse od takrat Svetovna atletika ruski reprezentanci ne dovoli nastopa na velikih tekmovanjih, ampak na osnovi preverjanj in dopinških testov določa izjeme, ki so upravičene do nastopa pod nevtralno zastavo.

Znano je tudi, da bo na šestih največjih atletskih dogodkih letos lahko nastopilo po 20 ruskih športnikov. Med te dogodke pa štejejo tudi svetovno prvenstvo v ZDA, dvoransko svetovno prvenstvo v Beogradu in evropsko prvenstvo poleti v Münchnu.

Zaradi povezave z dopingom in izrečenih sankcij Rusija prav tako ne sme nastopiti z državnimi simboli in oznakami na bližnjih olimpijskih igrah v Pekingu.

