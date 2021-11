Ruska atletska zveza še naprej v mednarodnem suspenzu

Ruska atletska zveza (Rusaf) tudi šest let po razkritju številnih dopinških škandalov in s strani države podrtega sistematičnega dopinga ostaja v mednarodnem suspenzu.

Ruska atletska zveza (Rusaf) tudi šest let po razkritju številnih dopinških škandalov in s strani države podrtega sistematičnega dopinga ostaja v mednarodnem suspenzu. To odločitev je sprejelo 126 delegatov na današnjem 53. kongresu Svetovne atletike v Monte Carlu, proti temu je bilo 18 predstavnikov nacionalnih atletskih zvez.

To pomeni, da ruski atleti in atletinje tudi v prihodnjem obdobju ne bodo smeli nastopati na največjih tekmovanjih pod svojo zastavo. Rusija je v tovrstnem suspenzu že od novembra 2015, ruski atleti in atletinje pa so na največjih športnih tekmovanjih od tedaj naprej lahko nastopali le pod posebnimi pogoji in pod nevtralno zastavo.

Napredek, a čaka jo še veliko dela

"Rusija je v zadnjem obdobju naredila velik napredek, a čaka jo še veliko dela na tem področju. Zadnji meseci so pokazali, da se Rusija premika v pravo smer in da se že vidi luč na koncu predora," je v zvezi s tem dejal predsednik Svetovne atletike in nekdanji izjemni srednjeprogaš Sebastian Coe.

"Obnovitev ruske atletske zveze je moj osebni cilj"

"Smo na pravi poti, da se ponovno vključimo v delovanje Svetovne atletike. Obnovitev ruske atletske zveze je moj osebni cilj," je predstavnike na današnjem kongresu nagovorila 52-letna predsednica ruske atletske zveze Irina Privalova.

Nosilka zlatega odličja v teku na 400 metrov z ovirami na olimpijskih igrah v Sydneyju 2000 in bronastega na 100 metrov v Barceloni 1992 je na čelu ruske atletske zveze od februarja letos, na tem položaju je zamenjala Petra Ivanova.