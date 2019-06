Čudežni deček iz Ljubljane je spet skočil pod oblake

Sandro Tomassini Jeršin je prejšnji teden na področnem osnovnošolskem atletskem prvenstvu v Ljubljani v višino skočil kar 220 centimetrov in dosegel rezultat, ki odmeva tudi izven slovenske atletike. To je namreč rezultat, s katerim je pri komaj dopolnjenih 15 letih premaknil kar nekaj mejnikov.

Pri Mednarodni atletski zvezi IAAF uradne statistike za kategorije mlajših od 16 let ne vodijo, a osebni rekord mladega Ljubljančana je neuradni svetovni rekord med atleti, mlajšimi od 16 let. Ob tem je izenačil najboljši izid leta na svetu do 18 let, popravil svoj slovenski rekord v kategoriji do 16 let in se izenačil s slovenskimi rekorderji v kategoriji do 20 let, Dejanom Miloševićem, Sašem Apostolovskim in Miho Prijonom. Poskrbel je tudi za peti najboljši slovenski rezultat vseh časov v skoku v višino (rekorder je Rožle Prezelj z 232 centimetri).

Za kako dober rezultat gre, priča tudi podatek, da bi z 220 preskočenimi centimetri osvojil zlato medaljo na štirih od zadnjih petih svetovnih prvenstev v kategoriji z dve leti starejšimi atleti, do 18 let. Na zadnjem svetovnem prvenstvu v tej kategoriji, ki je bilo pred dvema letoma, bi bil srebrn.

Kako je Sandro Tomassini Jeršin danes preskočil 217 centimetrov:

Danes je Tomassini Jeršin nastopil še na finalu osnovnošolskega atletskega prvenstva v Žalcu in seveda prepričljivo zmagal. Preskočil je 217 centimetrov, naskakoval pa tudi osebni rekord, a pri 221 centimetrih trikrat podrl letvico. Enkrat za las.

Drugouvrščenega Andraža Franceta, ki je skočil 183 centimetrov, je preskočil za 34 centimetrov, tretji Tilen Delič Verstovšek pa je preskočil 180 centimetrov.

Tomassini Jeršin je seveda dosegel tudi z naskokom najboljši rezultat tekmovanja, upoštevajoč točkovanje vrednosti rezultatov v vseh disciplinah.

Ima še vsaj kak centimeter, dva rezerve

Damjan Šparovec v družbi svojega zelo nadarjenega atleta. Foto: Damjan Šparovec "Malce sta ga zdelala čakanje in vročina, verjetno je bil to vzrok, da ni šlo bolje. V prvem poskusu na 221 centimetrih je bil še najbližje. Na 217 centimetrih je skakal zelo dobro, en skok je bil zelo soliden, ni bil pa idealen. Vseh skokov ni natanko zadel. Malce se je lovil, ampak tudi 217 centimetrov je dovolj. Lahko smo zadovoljni, saj drži stalno formo, to pa je njegov četrti letošnji nastop," je o čudežnem dečku slovenske atletike povedal njegov trener Damjan Šparovec, ki bo svojega zelo obetavnega atleta letos na delu spremljal le še dvakrat.

V nedeljo, na ekipni pionirski tekmi, in potem še konec meseca na državnem prvenstvu za mlajše mladince. Bi lahko tam postavil nov osebni rekord? "Če bo idealno speljal skoke, lahko. Rekel bi, da ima še kak centimeter, dva rezerve. Bomo videli, kako bo," je povedal Šparovec, ki mu je seveda malce žal, da se s Tomassinijem Jeršinom že letos ne bo mogel dokazovati tudi na svetovni ravni, saj bi v svoji konkurenci najverjetneje pometel s tekmeci, eden favoritov za medalje pa bi bil tudi v konkurenci do 18 let, toda pri IAAF atletom, mlajšim od 16 let, nastopanja na velikih tekmovanjih starejših starostnih kategorij ne dopuščajo, medtem ko za njihovo kategorijo tekmovanj na mednarodni ravni sploh ni.