Apostolovska in Tomassini prepričljiva v skoku v višino

Sandro Jeršin Tomassini je na Prvenstvu Slovenije za mlajše mladince dosegel še en izjemen rezultat, preskočil je 217 cm. Čestitke! ____________________________________ #sloatletika #AZS #highjump #višina

