Na vrhu metalec in skakalka

Kristjan Čeh (Ptuj) in Neja Filipič (Mass) vodita po polovici atletske lige Telekom Slovenije, so po treh od šestih tekem te serije sporočili iz Atletske zveze Slovenije (AZS). Ta teden ni tekem lige ali članskega mitinga pri nas, Čeh pa je napovedal nastop konec tedna v Novi Gorici, kjer bo državno prvenstvo za mlajše člane in mlajše mladince.

Tako slovenski rekorder v metu diska Čeh kot Filipičeva v troskoku sta z izjemnima dosežkoma še vedno tretja po izidih sezone na svetu.

Čeh ima v točkovanju slovenske lige po tretji tekmi, ki je bila konec prejšnjega tedna z atletskim pokalom v Ljubljani, 32 točk. Drugi je tekač na 200 in 400 m Lovro Mesec Košir (MASS, 18), na naslednjih dveh mestih sta prav tako s po 18 točkami sprinter Nick Kočevar (Mass, 18) in Blaž Zupančič (Mass) v suvanju krogle.

Kristjan Čeh Foto: Grega Valančič/Sportida

Filipičeva ima 25 točk, druga je skakalka v višino Lia Apostolovski (Mass, 22), tretja pa slovenska rekorderka na 400 m ovire Agata Zupin (Velenje, 21). Tina Šutej, ki ima najboljši izid leta v skoku s palico, je šele osma, vendar je nastopila le na enem mitingu, kjer njene discipline v Mariboru in Slovenski Bistrici ni bilo na programu.

Tretja je po izidih sezone sicer tudi Lia Apostolovski, vendar njenih 1,92 m ni na tako visoki mednarodni ravni, kot so dosežki Šutejeve, Čeha in Filipičeve, ki bi jim zagotavljali visoke uvrstitve na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih, pri Šutejevi in Čehu tudi zlata odličja. Zupinova pa je na visokih ovirah v tem letu na 15. mestu na svetu ter deveta na neolimpijski razdalji 300 m, kjer je Luka Janežič četrti, Lovro Mesec Košir pa 12.

Naslednji miting lige AZS bo 16. julija, ko bo v Ljubljani potekal tudi 15. memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana.

Vrstni red v točkovanju atletske lige Telekom Slovenije:

Moški:

1. Kristjan Čeh (Ptu) 32 točk

2. Lovro Mesec Košir (Mass) 18

3. Nick Kočevar (Mass) 18

4. Blaž Zupančič (Mass) 18

5. Luka Janežič (KLC) 15

6. Filip Jakob Demšar (Mass) 12

7. Tadej Hribar (Krk) 11

8. Nejc Pleško (Oli) 11

...



Ženske:

1. Neja Filipič (Mass) 25

2. Lia Apostolovski (Mass) 22

3. Agata Zupin (Vel) 21

4. Nika Glojnarič (Bre) 15

5. Jerneja Smonkar (Vel) 15

6. Klara Lukan (Mass) 14

7. Maruša Mišmaš (Mass) 14

8. Tina Šutej (Kla) 13

...