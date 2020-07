Neja Filipič spet navdušila, rekord Klare Lukan

Neja Filipič (Mass) je prvi dan atletskega pokala Slovenije (APS) v Ljubljani v troskoku s 14,32 m skočila točno na oznako, ki bi pomenila izpolnjeno normo za olimpijske igre v Tokiu. A te zaradi prestavitev iger na naslednje leto v tej sezoni ni moč doseči, obenem pa je med skokom Filipičeve pihal nekoliko premočan veter v hrbet (+2,2 m/s).

"Če bi bil veljaven veter ob mojem najdaljšem poskusu, bi bilo še bolj škoda, da so OI prestavljene na naslednje leto in v tej sezoni ni možno doseči norm. Sem kljub vsemu zelo vesela in zadovoljna. Nastop je bil res dober. Ker sem imela zelo dobre skoke, dva čez 14 m. Pogoji so bili zahtevni, tu je tartan zelo trd, veter je pihal zelo spremenljivo. A sem kljub temu dobro skakala, čeprav menim, da bi lahko dosegla še daljšo daljavo," je dejala Filipičeva.

Klara Lukan (Mass) izboljšala mlajši članski državni rekord. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na najdaljši razdalji, na 5000 metrov, je mladinska evropska prvakinja Klara Lukan (Mass) izboljšala mlajši članski državni rekord, s 15:59,71 je za skoraj minuto popravila prejšnji dosežek (16:56,96) Daneje Grandovec s 4. junija 2005, ki je bil prav tako dosežen v Ljubljani.

Ekipno po prvem dnevu v obeh konkurencah prepričljivo vodi ljubljanski Mass, ki je ob koncu dobil tudi obe štafeti 4 X 400 m, med atleti z mlajšim članskim rekordom (40,62).

Na nočni tekmi pod reflektorji, ki šteje tudi za atletsko ligo Telekom Slovenije, je Lukanova rekord dosegla ob koncu, Filipičeva pa ob začetku, ko je bilo še dovolj naravne svetlobe. Filipičeva je konec prejšnjega meseca v Mariboru osebni rekord prestavila na 14,22 metra, tokrat je po najdaljšem poskusu v četrti seriji končala v peti s 14,16 m. Eva Pepelnak (Kladivar) je s 13,36 zaostala za skoraj meter.

Maruša Černjul je bil proti Lii Apostolovski spet nemočna. Foto: Vid Ponikvar

Olimpijka Maruša Černjul (Kladivar) in obetavna Lia Apostolovski (Mass) sta se v skoku v višino letos dvakrat že pomerili, še tretjič je bila bolšja Apostolovska, z 1,87 m je za devet cm ugnala svojo tekmico.

Če je bil v troskoku veter premočan, pa je na 100 m pihal v prsi, sprinterke v zadnji skupini je oviral kar z 1,7 m/s. Maja Mihalinec (Mass) je dokazala, da ta čas v državi nima konkurence, slavila je z 11,79 sekunde pred Joni Tomičić Prezelj (Olimpija, 12.17). Slednja je nato izpustila svojo disciplino teka na visokih ovirah, na 100 m ovire je nato brez zmagala Nika Glojnarič (Brežice, 13,39), med atleti je na 110 m ovire slavil Filip Jakob Demšar (Mass, 14,25).

Po zmagi v Mariboru 23. junija je Nick Kočevar (Mass) na 100 m z 10,56 znova ugnal Luko Janežiča (Kladivar), najboljšega slovenskega atleta zadnjih sezon. Ta ima težave z manjšimi poškodbami in je bil ob bolečinah v levi nogi šele tretji (10,80), pred njim je bil še član novomeške Krke Tilen Ovniček (10,65).

Janežič, državni rekorder na 400 metrov, v tej svoji najmočnejši disciplini ni nastopil. Bilo je izenačeno, a vseeno hitro, Lovro Mesec Košir (Mass) je s 46,64 postavil osebni rekord in ugnal Gregorja Grahovca (47,12), še trojica pa je tekla pod 47 sekundami.

Agata Zupin je uspešno ubranila čast AK Velenje. Foto: Peter Kastelic/AZS

V teku atletinj na tej razdalji ni bilo rekorderke Anite Horvat (Velenje), ki ima težave z rano na stopalu. Prepričljivo je zmagala njena klubska kolegica Agata Zupin (53,59), sicer rekorderka na nizkih ovirah, pred tekačico na 800 m Jernejo Smonkar (54,27), prav tako iz velenjskega kluba.

Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) je bila na 1500 metrov velika favoritinja in to upravičila (4:19,95). V suvanju krogle je Kristjan Čeh (Ptuj) doživel pričakovan poraz, saj je imel pred nedeljskim nastopom v disku le dva sunka orodja, največ so namerili Blažu Zupančiču (Mass, 18,37 m), Čeh pa je bil drugi s 15,59 m.

Veronika Domjan (Ptuj) je bila brez prave tekmice v metu diska (52,75 m), nekoliko poškodovani Nejc Pleško (Olimpija) pa v metu kladiva (66,96 m), slednja pa sta precej zaostala za dosežki prejšnjih sezon.

Med člani je bila na 1500 m med enajsterico skoraj polovica iz celjskega Kladivarja, od koder je prišel tudi pričakovani zmagovalec Jan Kokalj (3:51,37). Robert Renner (Kladivar), bronast na EP v Amsterdamu leta 2016, je v skoku s palico slavil s 5,21 m.

Izidi, prvi dan: Moški: - 100 m (-1,1 m/s): 1. Nick Kočevar (Mass) 10,56 2. Tilen Ovniček (Krk) 10,65 3. Luka Janežič (Kla) 10,80

- 400 m: 1. Lovro Mesec Košir (Mass) 46,64 2. Gregor Grahovac (Mass) 47,12 3. Rok Ferlan (Tri) 47,43

- 1500 m: 1. Jan Kokalj (Kla) 3:51,37 2. Vid Botolin (Kla) 3:56,32 3. Jakob Čop (Krk) 3:58.47



- 5000 m: 1. Primož Kobe (Krk) 14:43,82 2. Jan Brešan (Kla) 14:45,89 3. Timotej Bečan (Pap) 14:53,62

- 110 m ovire (-0,1 m/s): 1. Jakob Filip Demšar (Mass) 14,25 2. Javier Dones Gordillo (Mass) 14,62 3. Tilen Novak (Krk) 15,53

- 3000 m zapreke: 1. Matevž Cimermančič (Mass) 9:21,80 2. Klemen Vilhar (Oli) 9:38,55 3. Alken Lamper (Kla) 9:43.43 - 4 X 100 m: 1. Mass 1 40,62 2. Krka 1 40,86 3. Kladivar 41,75

- palica: 1. Robert Renner (Kla) 5,21 2. Denis Babič (Kla) 5,00 3. Luka Zupanc (Bre) 4,30 - daljina: 1. Aljaž Murovec (Gor) 7,24 2. Dino Subašič (Vel) 7,16 3. Rok Makuc (Kra) 7,12

- krogla: 1. Blaž Zupančič (Mass) 18,37 2. Kristjan Čeh (Ptu) 15,59 3. Tadej Hribar (Krk) 15,12

- kladivo: 1, Nejc Pleško (Oli) 66,96 2. Jurček Korpič Lesjak (Ptu) 56,09 3. Jan Lokar (Bre) 55,68 Ženske: - 100 m (-1,7 m/s): 1. Maja Mihalinec (Mass) 11,79 2. Joni Tomičić Prezelj (Oli) 12,17 3. Zala Istenič (Mass) 12,23

- 400 m: 1. Agata Zupin (Vel) 53,59 2. Jerneja Smonkar (Vel) 54,27 3. Aneja Simončič (Mass) 54,37

- 1500 m: 1. Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) 4:19,95 2. Ingrid Železnik (Krk) 4:40,22 3. Lea Haler (Kla) 4:43,57 - 5000 m: 1. Klara Lukan (Mass) 15:59,71 2. Neja Kršinar (Pap) 16:51,44 3. Laura Guzelj Blatnik (Kro) 17:11,14

- 100 m ovire (-0,5 m/s): 1. Nika Glojnarič (Bre) 13,39 2. Maja Bedrač (Ptu) 14,25 3. Lara Jagodnik (Kro) 14,53 - 4 X 100 m: 1. Mass 1 45,95 2. Kronos 1 48,08 3. Mass 2 48,42

- višina: 1. Lia Apostolovski (Mass) 1,87 2. Maruša Černjul (Kla) 1,78 3. Lara Omerzu (Krk) 1,75

- troskok: 1. Neja Filipič (Mass) 14,32 2. Eva Pepelnak (Kla) 13,36 3. Saš Babšek (ASB) 12,68

- disk: 1. Veronika Domjan (Ptu) 52,75 2. Liza Lap (Mass) 46,12 3. Hana Urankar (Kla) 41,03 - kopje: 1. Nina Rman (Krk) 46,09 2. Tina Vaupot (Mass) 41,36 3. Liza Lap (Mass) 35,28

Preberite še: