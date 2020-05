Slovenski atleti začenjajo sezono s treningi in brez velike mednarodne tekme

Slovenski atleti so po prekinitvi vseh dejavnosti zaradi novega koronavirusa začeli s prvimi treningi na stadionih že po 20. aprilu, ki pa so prilagojeni glede na ukrepe o omejitvi gibanja in zbiranja, ki jih je sprejela država. Vlada je dovolila športne treninge po 4. maju, Atletske zveze Slovenije (AZS) pa je napovedala prve tekme junija.

Nekaj primerov prvih korakov k obuditvi pravih treningov na stadionih pod pogoji, ki veljajo za vse ostale državljane, so atletinje in atleti že pred desetimi dnevi delili s fotografskimi zapisi prek Facebooka in drugih družbenih omrežij. Obenem pa so mnogi tudi zelo razočarani, saj bo to izredna sezona, v kateri po prestavitvi olimpijskih iger v Tokiu in odpovedi evropskega prvenstva v Parizu ne bo velikega tekmovanja in tudi ne bo mogoče doseči norm za OI, kot je določila Svetovna atletika.

AZS je že pripravila natančna navodila za udeležence in upravljalce športnih objektov, pod kakšnimi pogoji bo vadba mogoča po prvomajskih praznikih, ki jih bo obravnaval Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Trenutno lahko atletinje in atleti opravljajo proces vadbe, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki, vendar že nekaj dni to ni omejeno zgolj na občino stalnega prebivališča.

AZS je prejšnji teden opravila video konferenčno sejo o možnem nadaljevanju tekmovalne sezone in bo po prvomajskih praznikih pripravila bolj natančen koledar tekmovanj. Upajo, da bodo s prvimi prilagojenimi tekmovanji začeli junija. Zaradi odpovedi mednarodnih tekmovanj ima AZS bolj proste roke.

Maja Mihalinec Foto: Vid Ponikvar

Roman Dobnikar: Čim prej je treba začeti s tekmami

"Atletika gre naprej. Že pred časom smo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) zaprosili, da se čim prej odprejo stadioni, ki so tudi v lasti lokalnih skupnosti, zato smo se dogovarjali tudi z njim. Vsi so bili zelo kooperativni in res velika večina stadionov je sedaj odprtih. To je bil prvi korak za posamične treninge. Uvedba pravih treningov za poklicne športnike pa pomeni, da bodo sedaj lažje vadili tudi v tehničnih disciplinah. Manjka pa primerjava s tekmeci," je povedal predsednik AZS Roman Dobnikar.

"Zato je potrebno čim prej, ko bo mogoče glede na zdravstvene zahteve, začeti s tekmami, najprej na nacionalni ravni in potem na regionalni, evropski in svetovni. Za športnike je to služba in če se odpirajo knjižnice, gostilne in drugo, potem so lahko začnejo tudi tekme. Naše atletinje in atleti že deset dni prilagojeno trenirajo. V tem času so dokazali, da so zelo disciplinirani, ni bilo kršitev," je navedel Dobnikar.

AZS pa ima po njegovih besedah kljub krizi na voljo denarna sredstva za delovanje, tudi za pomoč športnikom, 50 odstotkov pogodbenih zneskov so že dobili, in klubom pri izvedbi tekem mednarodne lige, ki je po nekaj letih ponovno zaživela lani.

"Za našo mednarodno ligo bodo letos veljala nižja merila, denarne nagrade bodo prilagojene posameznim tekmam, prav tako drugi pogoji. Pomembno je, da to tekmovanje živi naprej. Če bomo dobili priporočila, da bodo tekme brez gledalcev, je to bolje kot podaljšano obdobje brez tekem. Bomo za spremljanje mitingov pripravili prenose, kot smo jih že lani. Ta kriza je uporabo modernih tehnologij še bolj razmahnila, prej smo uporabljali le majhen del zmogljivosti, in tega bo v prihodnje še več," je napovedal Dobnikar.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Atleti morajo upoštevati pravila

AZS je med ukrepi za treninge že priporočila, da naj bodo garderobe, sanitarije in drugi skupni prostori na atletskem stadionu zaklenjeni in jih atleti in atletinje ne smejo uporabljati. Prav tako je potrebno onemogočiti uporabo tribun in klopi, ne sme biti rekvizitov, lahko pa posamezniki uporabljajo svoja orodja, pripomočke in rekvizite. Upoštevati morajo priporočeno minimalno medsebojno razdaljo 1,5 metrov ali več, kar velja tudi za odlaganje osebnih stvari, kot so nahrbtnik, torba, oprema, pijača.

Upravljalec stadiona lahko določi maksimalno število uporabnikov, ki so lahko istočasno na stadionu, posameznik lahko pride na stadion največ pet minut pred začetkom vadbe. Atleti in atletinje morajo priti na stadion zdravi in že oblečeni za dejavnost ter morajo zapustiti objekt takoj po zaključku vadbe. Druženje in zadrževanje na stadionu pred in po vadbi ni dovoljeno, upoštevati pa je treba tudi vsa splošna priporočila pristojnih organov glede zmanjšanja širjenja okužbe, od umivanja in razkuževanja rok naprej.

Tiste, ki bi kršili pravila, bo lahko upravljalec stadiona poslal stran od stadiona in jim prepovedal nadaljnjo vadbo do popolne ukinitve vseh ukrepov, ki veljajo v državi.