Slovenska atletska zveza upa na prve tekme v juniju

"Najprej si seveda atletinje in atleti želijo v celoti začeti treninge, zdaj lahko dober teden dni vadijo na štadionih prilagojeno glede na ukrepe, ki jih je sprejela država, ter po istih pogojih kot veljajo za preostale državljane. Največ težav je pri tehničnih disciplinah, zato se komaj čaka na napovedano vladino sproščanje po prvomajskih praznikih," je dejal Jeraša.

Pripravili grobi in okvirni osnutek novega koledarja

Dejal je, da so prejšnji teden potekali sestanki tekmovalno tehnične komisije in na koncu strokovnega sveta AZS. Pripravili so grobi in okvirni osnutek novega koledarja tekmovanj, ki bi se lahko začela junija. Govorili so o tem, katera bodo premestili v druge termine od prvotno določenih in katera bi lahko črtali.

"Pri tem imamo zaradi odpovedi mednarodnih tekmovanj, tudi letošnjega evropskega prvenstva v Parizu, bolj proste roke. Še vedno imamo v načrtu izvedbo mednarodne lige, ki pa bo, glede na zaprte meja ta čas, letos verjetno zgolj s slovensko udeležbo. A kot sem dejal, je vse odvisno od vladnih ukrepov ter odločitev zdravstvene stroke, tudi od omejitve števila udeležencev," je v pogovoru za STA dodal Jeraša.

Razmišljali o več scenarijih

Nejc Jeraša: Največ težav je pri tehničnih disciplinah, zato se komaj čaka na napovedano vladino sproščanje po prvomajskih praznikih. Foto: Peter Kastelic Na Češkem so kot prvi že objavili, da bodo prvo atletsko tekmo brez gledalcev pripravili 1. junija, saj je tamkajšnja vlada dovolila združevanja do 50 ljudi.

"Menim, da je to število za atletiko zelo majhno, a je vseeno za začetek mogoče nekaj narediti. Pri nas smo razmišljali v več smereh. Tako bi lahko tekmovanja potekala prek vsega dneva, po vrsti s posameznimi disciplinami in premori med njimi, da bi se tekmovalke in tekmovalci lahko nemoteno zvrstili. Ali pa bi pripravili več tekem z nekaj disciplinami vsakič, mogoče recimo dan z določenimi tehničnimi disciplinami, pozneje z drugimi," je pojasnil Jeraša.

AZS je v svojih priporočilih in navodilih atletinjam in atletom pred desetimi dnevi izpostavila, da organiziran proces treningov še ni dovoljen, a lahko tudi tekmovalci vadijo pod pogoji, ki veljajo za vse preostale državljane.

Obenem je takoj izdala tudi priporočila in smernice za atlete, na kakšen način naj že vadijo in kako naj trenirajo, da bo vse skupaj potekalo čim bolj varno. Priporočila so napisali tudi za upravljavce štadionov, da bi bilo odpiranje čim hitrejše. Vadba pa mora še vedno potekati posamično, organizirane skupinske vadbe še niso dovoljene.

Svetovna atletika s skladom za pomoč poklicnim atletom Svetovna atletika (WA) je v sodelovanju z Mednarodno atletsko fundacijo (IAF) oblikovala poseben sklad v višini pol milijona ameriških dolarjev za pomoč poklicnim atletom, ki so se znašli v finančnih težavah zaradi zaustavitve vseh tekmovanj v času pandemije novega koronavirusa, je danes objavila WA. Posebna delovna skupina, ki jo bo vodil predsednik WA Sebastian Coe, se bo sestala še ta teden, da bi oblikovala postopke ter načine za dodelitev sredstev posameznicam in posameznikom. Sredstva se bodo neposredno nakazovala prek šestih regionalnih konfederacij oziroma tako, kot bodo te določile. Poleg Coea so v tej skupini še olimpijska zmagovalca Hicham El Guerrouj, svetovni rekorder na 1500 metrov, in skakalka s palico Katerina Stefanidi, ki je predstavnica atletske komisije WA, ter člana izvršnega odbora WA Sunil Sabharwal in Abby Hoffman, člani sveta WA Adille Sumariwalla, Beatrice Ayikoru in Willie Banks, član IO IAF Jose Maria Odriozola ter Keith Joseph, generalni sekretar konfederacije Severne in Srednje Amerike ter Karibov.

