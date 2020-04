Prestavljena še dva mitinga diamantne lige, v Oslu v drugačnem formatu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo atletske diamantne lige je zaradi pandemije novega koronavirusa za nedoločen čas prestavilo še dva junijska mitinga, natančneje v Eugenu v Združenih državah Amerike in v Parizu. Medtem v Oslu 11. junija pripravljajo alternativno atletsko tekmovanje, ki bo nadomestilo siceršnji tradicionalni miting na stadionu Bislett.

V izjavi za javnost je vodstvo najelitnejšega atletskega tekmovanja v sodelovanju s Svetovno atletiko (WA) v sezoni sporočilo, da bosta mitinga v Eugenu (7. junij) in Parizu (13. junij) dobila nova datuma, ko bo to mogoče.

Že pred tem so morali prestaviti številna tekmovanja na najvišji ravni, saj zdravstvene in logistične razmere izvedbe enostavno ne dopuščajo.

So pa prireditelji v Oslu danes najavili alternativni atletski dogodek, na katerem bodo nastopili vsaj največji domači zvezdniki, na čelu s Karstenom Warholmom in brati Ingebrigtsen. Dogodek bo potekal v skladu z zdravstvenimi smernicami in priporočili norveške vlade.

Za zdaj pri WA in vodstvu diamantne lige potekajo pogovori s tekmovalci, menedžerji, sponzorji, nosilci televizijskih pravic, lokalnimi skupnostmi ter nacionalnimi atletskimi zvezami o vseh spremembah koledarja za sezono 2020.

Nove datume za prestavljene mitinge bodo sporočili naknadno, so še sporočili v izjavi za javnost.