Čehi bodo atletska tekmovanja začeli junija

Atletska zveza Češke (ČAS) je zato pripravila serijo šestih mitingov, ki se bodo začeli na stadionu Sletište v Kladnem, na katerem bosta med drugimi nastopila tudi domača zvezdnika, svetovna rekorderka v metu kopja Barbora Špotakova, dvakratna olimpijska zmagovalka in trikratna svetovna prvakinja, ter po trikratni svetovni in evropski dvoranski prvak na 400 m Pavel Maslak.

Na programu bodo vsaj tri discipline, met kopja za ženske ter suvanje krogle in 300 m za moške. O tem, ali bo na mitingu, ki bo potekal brez gledalcev in ga bo prenašala nacionalna televizija, več disciplin in katere, pa bodo še sporočili. Prav tako ČAS še ni objavila krajev in datumov ostalih mitingov.

ČAS je obenem danes začela z akcijo "Vrnitev na atletske steze", v katero bodo skupaj vključili prek 100 dogodkov na Češkem, od otroških do članskih kategorij.