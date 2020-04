Evropski mitingi pozivajo Svetovno atletiko, da spremeni uredbo o sezoni brez norm za OI

Iz atletskih krogov, tudi slovenskih, je bilo slišati največ nejevolje, ker odločitev SA pomeni, da letošnje največje atletsko tekmovanje v Evropi ne bo vključeno v možnost pridobivanja olimpijske norme; EP je na programu med 25. in 30. avgustom v Parizu.

"Prosimo vas, da ponovno preučite to odločitev. Želimo, da bi se za olimpijske kvalifikacijske norme štelo evropsko prvenstvo, enodnevni mitingi, kot so za diamantno ligo, ter zlati, srebrni in bronasti mitingi svetovne serije SA in, po možnosti, tudi celinski mitingi najvišje kategorije ter državna prvenstva," so zapisali v pozivu, ki so ga poslali predsedniku SA Sebastianu Coeju.

Foto: Reuters

Težje do sponzorjev

V skupini evropskih mitingov, ki je bila osnovana leta 1979, so svoj predlog utemeljili tudi s tem, da z ukinitvijo letošnje sezone iz pogojev za pridobivanje norm za OI, izgubijo velik adut za pridobivanje sponzorjev. Pravijo, da bodo večino mitingov, kot zdaj kaže, zaradi pandemije koronavirusa pripravili v drugi polovici leta, največ v jesenskem času. Zaradi gospodarske krize pa bo pridobivanje podpornikov za organizacijo tekmovanj še težje kot doslej.

SA je 7. aprila sporočila, da se obdobje med letošnjim 4. aprilom in 20. novembrom ne bo štelo za olimpijske kvalifikacije in svetovno lestvico. Tako se je odločila po posvetu s svojo atletsko komisijo, predsedniki celinskih združenj in svojega sveta, najvišjega organa med dvema skupščinama. Obveljale bodo doslej dosežene norme.

Izidi v tem času bodo šteli za statistiko, med drugim za svetovne in druge rekorde. Od 1. decembra letos naprej pa se bo, odvisno sicer tudi od svetovnih razmer v boju proti novemu koronavirusu, spet nadaljeval kvalifikacijski ciklus za OI.

To pomeni, da bo celotno kvalifikacijsko obdobje za OI, ki se je začelo leta 2019, daljše od običajnega za štiri mesece. Končalo se bo 29. junija 2021, le za maraton in hitro hojo na 50 km pa 31. maja 2021.